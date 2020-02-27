 Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму

Президент ПАРЄ Рік Дамс повідомив, що прагне організувати візит комісарки з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до анексованого Криму. Востаннє така поїздка відбулася восени 2014 року.

У Раді Європи хочуть організувати візит комісарки з прав людини до Криму

У Раді Європи хочуть організувати візит комісарки з прав людини до Криму

Керівництво Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) працює над тим, щоб комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович змогла відвідати анексований Росією Крим. Про це у вівторок, 3 березня, під час брифінгу у Брюсселі, відповідаючи на запитання DW, повідомив президент ПАРЄ бельгієць Рік Дамс ("Альянс лібералів і демократів за Європу"), який був обраний на цю посаду у січні цього року. 

Дамс не озвучив жодних термінів чи умов ймовірного візиту Міятович до Криму. За його словами, рішення стосовно такого візиту ще не знайдено, хоча "ми намагаємося розглядати його під різними кутами зору".

Право відвідати Крим

"Я сподіваюся, що ми знайдемо modus vivendi (у пер. з лат. - "спосіб існування". - Ред.) з цього приводу. Але зробити це буде дуже нелегко через всім відомі причини", - зауважив Дамс. Він пояснив, що як президент ПАРЄ намагається долучити до пошуків прийнятного рішення дипломатів, повідомивши, що "зустрічався і з російською, і з українською делегаціями" в асамблеї. 

"Я вважаю, що це буде більш ніж нормально, коли комісар з прав людини матиме можливість відвідати географічну точку на карті в межах кордонів 47 країн-членів РЄ для того, щоб хоча б розібратися, що відбувається там з правами людини", - заявив Рік Дамс.  При цьому він наголосив, що "Крим – не єдина точка на території країн-членів РЄ, яка потребує уваги і куди фізично важко потрапити".

Востаннє комісар РЄ з прав людини Нільс Муйжнієкс відвідував анексований Криму у вересні 2014 року. У своєму звіті за результатами візиту він, зокрема, констатував, що окупаційна влада півострова чинить тиск на кримських татар, ЗМІ та правозахисників. Він також висловив побоювання, що Крим перетвориться "на велику сіру зону в центрі Європи, де не діє механізм захисту прав людини".

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