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Дуня Міятович - боснійська правозахисниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дуня Міятович".
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10 березня 2017 року закінчуються повноваження нинішнього представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович. В інтерв'ю Жанні Нємцовій старший радник представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Андрій Ріхтер прокоментував ситуацію з відсутністю нового представника.