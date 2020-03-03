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Дуня Міятович

Дуня Міятович - боснійська правозахисниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дуня Міятович".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму

Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму 03.03.2020

Президент ПАРЄ Рік Дамс повідомив, що прагне організувати візит комісарки з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до анексованого Криму. Востаннє така поїздка відбулася восени 2014 року.

Комісарка Ради Європи з прав людини збирається відвідати Крим

Комісарка Ради Європи з прав людини збирається відвідати Крим 12.06.2019

Рада Європи та Москва досягли домовленості про візит комісарки РЄ з прав людини до Криму. Чи знають про цю домовленість у Києві, наразі невідомо.

Рада Європи: Тисячі біженців у Греції проживають в умовах антисанітарії

Рада Європи: Тисячі біженців у Греції проживають в умовах антисанітарії 06.11.2018

Комісарка з прав людини Ради Європи Дуня Міятович опублікувала звіт про жахливі умови, в яких проживають біженці в Греції. Найскрутнішою є ситуація на острові Лесбос.
У Раді Європи вимагають від Києва протистояти нападам на ромів

У Раді Європи вимагають від Києва протистояти нападам на ромів 25.06.2018

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович вимагає від української влади більших зусиль із захисту ромів від радикалів та притягнення винних у нападах до відповідальності.

Вакансія в ОБСЄ: Заміну Дуні Міятович поки не знайшли

Вакансія в ОБСЄ: Заміну Дуні Міятович поки не знайшли 15.03.2017

Минулого тижня завершилсь повноваження Дуні Міятович - представниці ОБСЄ зі свободи ЗМІ. Наступника їй поки не знайшли - тривожний сигнал для журналістів.

Радник Дуні Міятович: Бюро ЗМІ буде частково паралізоване (09.03.2017) 09.03.2017

10 березня 2017 року закінчуються повноваження нинішнього представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович. В інтерв'ю Жанні Нємцовій старший радник представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Андрій Ріхтер прокоментував ситуацію з відсутністю нового представника.

Нападники на журналістів в Україні залишаються безкарними

Нападники на журналістів в Україні залишаються безкарними 03.02.2017

Безкарність злочинів проти журналістів породжує ще більшу кількість порушень прав працівників ЗМІ в Україні. Міжнародні організації закликають владу об’єктивно розслідувати всі випадки замахів на свободу слова.
Міятович: Сущенко залишається серед пріоритетів на порядку денному

Міятович: Сущенко залишається серед пріоритетів на порядку денному 14.10.2016

Представниця ОБСЄ з питань свободи преси відвідала Київ, де зустрілася з міністром закордонних справ Клімкіним.
Уповноважена ОБСЄ засудила атаку на телеканал Інтер

Уповноважена ОБСЄ засудила атаку на телеканал "Інтер" 05.09.2016

Уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович заявила, що насильство не є прийнятною реакцією навіть на суперечливу редакційну політику телеканалу.
Реакція Європи на загибель Павла Шеремета (відео)

Реакція Європи на загибель Павла Шеремета (відео) 20.07.2016

ОБСЄ, ЄС та "Репортери без кордонів" закликають якомога швидше знайти винуватців загибелі Павла Шеремета. Про вбивство одного з найвідоміших журналістів на пострадянському просторі написали усі основні німецькі ЗМІ.

Європа реагує на загибель Павла Шеремета (20.07.2016) 20.07.2016

ОБСЄ, ЄС та "Репортери без кордонів" закликають якомога швидше знайти винуватців загибелі Павла Шеремета. Про вбивство одного з найвідоміших журналістів на пострадянському просторі написали усі основні німецькі ЗМІ.
Уповноважена ОБСЄ: замовник вбивства Шеремета має бути покараний

Уповноважена ОБСЄ: замовник вбивства Шеремета має бути покараний 20.07.2016

Уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович закликала розслідувати вбиство журналіста Павла Шеремета і притягнути до відповідальності його виконавців і замовників.
В ОБСЄ розраховують на покарання причетних до оприлюднення даних журналістів

В ОБСЄ розраховують на покарання причетних до оприлюднення даних журналістів 02.06.2016

Представниця ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня Міятович вимагає притягнути до відповідальності причетних до оприлюднення на сайті "Миротворець" особистих даних журналістів.
В ОБСЄ занепокоєні безкарністю злочинів проти журналістів в Україні

В ОБСЄ занепокоєні безкарністю злочинів проти журналістів в Україні 24.05.2016

За словами представниці ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович, влада України повинна провести оперативне розслідування нападу на журналіста інтернет-телеканалу "Громадське ТБ Запоріжжя".
ОБСЄ та ЄС застерігають від порушення свободи преси в Україні

ОБСЄ та ЄС застерігають від порушення свободи преси в Україні 11.05.2016

Представниця ОБСЄ розкритикувала таврування і переслідування журналістів, які пройшли акредитацію в "ДНР".
В ОБСЄ вітають закон про роздержавлення друкованих ЗМІ в Україні

В ОБСЄ вітають закон про роздержавлення друкованих ЗМІ в Україні 25.11.2015

Представниця ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович вважає, що це важливий крок для просування свободи і плюралізму преси в Україні. Його реалізація дозволить створити конкурентне середовище, підкреслює вона.
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