Рік Дамс - бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рік Дамс".

Бельгієць Рік Дамс представляє "Альянс лібералів і демократів за Європу". У січні 2020 року Рік Дамс був обраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.