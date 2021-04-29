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Рік Дамс

Рік Дамс - бельгійський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Рік Дамс".

Бельгієць Рік Дамс представляє "Альянс лібералів і демократів за Європу". У січні 2020 року Рік Дамс був обраний президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Кого і як образив у ПАРЄ народний депутат України Олексій Гончаренко?

Кого і як образив у ПАРЄ народний депутат України Олексій Гончаренко? 29.04.2021

ПАРЄ наклала санкції на українського парламентаря Олексія Гончаренка за те, що він "заплямував імідж асамблеї" та "нашкодив репутації" голови російської делегації Петра Толстого.
Меркель у ПАРЄ закликала до діалогу з Росією

Меркель у ПАРЄ закликала до діалогу з Росією 20.04.2021

Попри конфлікти з РФ, Європа має зберігати з Москвою діалог, а питання "Північного потоку-2" є політизованим, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель.
У ПАРЄ знову говоритимуть про Навального

У ПАРЄ знову говоритимуть про Навального 19.04.2021

Під час весняної сесії ПАРЄ розгляне резолюцію щодо справи Навального. Пропозицію української делегації внести до порядку денного питання ескалації ситуації на кордоні з РФ відхилили.

Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму

Президент ПАРЄ: Ми шукаємо можливість для візиту комісарки з прав людини до Криму 03.03.2020

Президент ПАРЄ Рік Дамс повідомив, що прагне організувати візит комісарки з прав людини Ради Європи Дуні Міятович до анексованого Криму. Востаннє така поїздка відбулася восени 2014 року.

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії

ПАРЄ перегляне повноваження делегації Росії 27.01.2020

Перегляд повноважень делегації РФ відбудеться 30 січня. Цю процедуру підтримали понад 30 делегатів з п'яти країн, повідомили члени української делегації.