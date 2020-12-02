Україна представила ЄС концепцію "Міжнародної кримської платформи"

Україна та Європейський Союз у понеділок, 14 грудня, у форматі відеоконференції провели черговий, восьмий, раунд неформальних консультацій з питань правових наслідків тимчасової окупації АР Крим та міста Севастополя.

Як зазначено в повідомленні зовнішньополітичної служби ЄС, сторони надали одна одній оновлену інформацію про свою політику щодо Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, і схвалили дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Крім того, Україна представила концепцію "Міжнародної кримської платформи", яка покликана стати новим діалоговим інструментом деокупації Автономної Республіки Крим. Було обговорено шляхи та інструменти залучення ЄС до її роботи.

"Також було порушено питання співпраці на міжнародних форумах і питання міжнародного права. Було наголошено на серйозному погіршенні ситуації з правами людини на півострові, при цьому міжнародним організаціям і правозахисникам і раніше відмовляють у доступі. Обидві сторони також обмінялися думками про ситуацію у сфері безпеки й зростаючої мілітаризації півострова з боку Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЄС нагадали про свою політику невизнання анексії. "ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Він, як і раніше, прихильний повному здійсненню своєї політики невизнання", - наголошується в пресрелізі.

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Зі свого боку, в поширеному за підсумками зустрічі релізі від українського МЗС повідомляється, що під час обговорення стану реалізації Євросоюзом політики невизнання та санкцій українська сторона, зокрема, привернула увагу до відвідання окремими європейськими політиками окупованого Криму та випадків незаконного ведення бізнесу в окупованому Криму деякими європейськими компаніями. У цьому зв’язку вона наголосила, що українська сторона і надалі не залишитиме такі порушення без належної уваги.

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Зі свого боку представники Єврокомісії підкреслили послідовність офіційного Брюсселя у питанні дотримання політики невизнання та санкцій, а також те, що наявна інформація про порушення постійно аналізується.

"Європейський Союз ніколи не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, а також залишатиметься відданим впровадженню своєї політики невизнання, започаткованої у 2014 році", - повідомляє пресслужба МЗС України.

Зустріч відбулася на рівні високопоставлених офіційних осіб Європейської служби зовнішніх дій і Європейської Комісії, а також представників української адміністрації.

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