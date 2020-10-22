Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 7 грудня, схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму. Резолюція "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" закликає до консолідації зусиль з метою деокупації Криму.

Як зазначили у постійному представництві України в ООН, головна мета цієї резолюції - забезпечення виведення російських військових з Криму.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму та зазначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. У резолюції підтверджено, що окупація є незаконною і порушує міжнародне право, і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України. У документі також наголошується, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність.

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"У резолюції також наголошується, що російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації та контролю над озброєннями, а саме Договору про відкрите небо, Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документу 2011 року про заходи довіри і безпеки", - наголосив Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС України. Крім того, резолюція закликає Росію припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їх майбутня служба в збройних силах РФ.

Нагадаємо, ця резолюція щодо Криму є третьою. У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму, а у грудні 2018 року - запропоновану Україною резолюцію про російську "мілітаризацію Криму і міста Севастополь, а також районів Чорного та Азовського морів".