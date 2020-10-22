 Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генасамблея ООН схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму

Згідно з резолюцією, Росія має негайно та повністю вивести свої війська з Криму та припинити тимчасову окупацію території України.

Зенітно-ракетний комплекс С-400 у Феодосії

Зенітно-ракетний комплекс С-400 у Феодосії

Генеральна асамблея ООН у понеділок, 7 грудня, схвалила резолюцію проти мілітаризації Криму. Резолюція "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів" закликає  до консолідації зусиль з метою деокупації Криму.

Як зазначили у постійному представництві України в ООН, головна мета цієї резолюції - забезпечення виведення російських військових з Криму. 

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у резолюції засуджується російська тимчасова окупація Криму та зазначається, що така окупація становить загрозу міжнародній безпеці. У резолюції підтверджено, що окупація є незаконною і порушує міжнародне право, і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України. У документі також наголошується, що Росія перемістила на територію Криму озброєння, здатні нести ядерні заряди. Резолюція вимагає від Росії негайно припинити таку діяльність.

Читайте також: Генасамблея ООН вперше в історії відбудеться у віртуальному режимі

"У резолюції також наголошується, що російська окупація порушує стабільність міжнародних режимів верифікації та контролю над озброєннями, а саме Договору про відкрите небо, Договору про звичайні збройні сили в Європі, Віденського документу 2011 року про заходи довіри і безпеки", - наголосив Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС України. Крім того, резолюція закликає Росію припинити мілітаризацію освіти в Криму - шкільну військову підготовку кримських дітей, метою якої проголошується їх майбутня служба в збройних силах РФ.

Нагадаємо, ця резолюція щодо Криму є третьою. У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму, а у грудні 2018 року - запропоновану Україною резолюцію про російську "мілітаризацію Криму і міста Севастополь, а також районів Чорного та Азовського морів". 

Також за темою

Russland Krim Siegesparade 2014 Sewastopol

Чи має Володимир Зеленський стратегію з повернення Криму? 22.10.2020

Президент Володимир Зеленський хоче відповідальності для тих, "хто без бою здав Крим". Але чи сам він через майже півтора року перебування на посаді уже має стратегію повернення українського півострова?

Autonome Republik Krim Feier zum 3. Jahrestag der Krim in Sewastopol

Деокупація Криму: німецькі експерти про кримську риторику Зеленського 22.10.2020

Володимир Зеленський хоче створити міжнародну платформу для вирішення питання анексії Росією Криму. Опитані DW експерти не радять покладати на неї великі надії, поки в Москві править Володимир Путін.

Ukraine Kiew Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський хоче створити міжнародну платформу щодо Криму 24.09.2020

До участі в створенні платформи для захисту прав кримчан і деокупації півострова президент України Володимир Зеленський запросив міжнародних партнерів України.

Реклама

Докладно

Миротворчі ініціативи Зеленського не переконали українців

Миротворчі ініціативи Зеленського не переконали українців

Суперечливі дії команди президента ускладнюють пошук компромісних рішень щодо Донбасу, вважать українські експерти.  

Ятки із глінтвейном у Кельні

Коронавірус і різдвяні ринки

Як деякі німецькі ресторатори обходять заборону на відкриття різдвяних ринків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  