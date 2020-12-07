Київ сподівається, що ЄС покарає порушників прав людини на Донбасі й у Криму

Україна розраховує, що новий режим санкцій за грубі порушення прав людини, схвалений Радою Євросоюзу у понеділок, 7 грудня, дозволить покарати винних у порушенні прав людини на Донбасі та у Криму.

"Розраховуємо, що новий санкційний механізм Євросоюзу буде ефективним і системним інструментом покарання винних у порушеннях основоположних прав людини на тимчасово окупованих територіях України і спонукатиме окупаційну адміністрацію до припинення цих злочинів", - йдеться у заяві міністерства закордонних справ України у понеділок. У відомстві наголосили, що Росія повинна забезпечити безперешкодний доступ міжнародних правозахисних та гуманітарних організацій до окупованих Криму і територій на сході України "з метою моніторингу становища з правами людини та полегшення умов життя українських громадян, які там перебувають".

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Як додали в українському МЗС, тимчасово окуповані райони Донбасу і Крим "перетворилися на місця практично безконтрольного для світової спільноти безправ'я, переслідувань за громадянську позицію, політично вмотивованих ув'язнень, тортур і вбивств, відсутності свободи слова, релігії та права на збереження національної ідентичності на власній землі". "Сотні громадян України в РФ та на окупованих нею територіях України залишаються незаконно ув’язненими як політичні заручники", - наголошується в коментарі МЗС України.

Нагадаємо, ухвалений Євросоюзом режим санкцій за грубі порушення прав людини створює правові рамки для запровадження санкцій за такі порушення у будь-якому куточку Землі. Санкції полягатимуть у замороженні активів і забороні на в'їзд до ЄС. Режим містить перелік порушень, за які можуть запровадити ці обмеження. Серед них - геноцид, тортури, позасудові страти. Для внесення фізичних осіб або організацій до обмежувального списку потребуватиметься окреме рішення Ради ЄС. Рішення щодо санкцій у Євросоюзі завжди потребують одностайності всіх держав об'єднання.