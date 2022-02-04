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Кримська платформа

Кримська платформа - діаологовий майданчик щодо пошуку шляхів деокупації Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кримська платформа".

Створення діалогового майданчику "Кримська платформа" було ініційовано Україною в 2020 році. Мета платформи – обговорення на міжнародному рівні шляхів деокупації Криму. Планується, що "Кримська платформа" функціонуватиме на чотирьох рівнях. Першим буде високий політичний рівень самітів за участі глав держав. Другий - рівень міністрів закордонних справ, на якому проводитимуться міжнародні заходи на кримську тематику на майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших. Третім буде парламентський рівень, до якого можуть бути залучені парламентські асамблеї НАТО і також ОБСЄ та РЄ. Четвертий рівень - експертний. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Путін пропонує Заходу поговорити про Крим?

Коментар: Путін пропонує Заходу поговорити про Крим? 04.02.2022

Вислови Володимира Путіна щодо ймовірності війни з НАТО через Крим можна сприйняти по-різному. Зрозуміло одне - "кримське питання" залишається головним для Кремля, вважає Костянтин Еггерт.
Німеччина не змінила позицію щодо постачання зброї Україні - глава МЗС

Німеччина не змінила позицію щодо постачання зброї Україні - глава МЗС 17.01.2022

За словами глави МЗС ФРН Анналени Бербок, Німеччина не змінила свою позицію щодо постачання Україні озброєння. Раніше коаліція у ФРН говорила про намір обмежити експорт озброєнь до держав за межами ЄС та НАТО.
Кримська платформа у Берліні: розмови про деокупацію на тлі загрози нової війни

"Кримська платформа" у Берліні: розмови про деокупацію на тлі загрози нової війни 14.12.2021

Як Україна збирається повертати анексований РФ Крим і чого очікує від нового уряду ФРН - семінар у Берліні став виїзним майданчиком ініціативи Києва "Кримська платформа".
Слово вперше: головне з виступу Володимира Зеленського в Раді

Слово "вперше": головне з виступу Володимира Зеленського в Раді 01.12.2021

У щорічному зверненні до парламенту Володимир Зеленський перелічив основні досягнення за час перебування на посаді та анонсував законопроєкти про економічний паспорт українця та множинне громадянство.

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство 01.12.2021

Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.

Зеленський: "Кримська платформа" завжди буде відкритою для Росії (23.09.2021) 23.09.2021

Виступаючи з промовою на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський закликав світ "засудити" окупацію Криму. І запросив усі країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи. Включно з Росією.
Зеленський закликав Росію приєднатися до Кримської платформи

Зеленський закликав Росію приєднатися до "Кримської платформи" 23.09.2021

Володимир Зеленський з трибуни ООН закликав усі країни світу, включно з Росією, приєднатися до "Кримської платформи". Водночас від закликав до реформи ООН і назвав її "супергероєм на пенсії".
Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм

Арешти в Криму: ЄС поки не застосовуватиме новий санкційний механізм 10.09.2021

Застосування санкційного механізму ЄС за порушення прав людини у світі проти російської влади через арешти в анексованому Криму поки що малоймовірне, заявив представник Єврокомісії.
Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади

Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади 06.09.2021

Можна лише гадати про причини арештів російською владою в анексованому Криму лідерів кримських татар. Але ці люди не примирилися з анексією і дратують режим, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Зеленський відреагував на обшуки і затримання в Криму

Зеленський відреагував на обшуки і затримання в Криму 04.09.2021

Затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Криму є реакцією РФ на початок роботи "Кримської платформи", заявив Зеленський. В Кримській правозахисній групі ці затримання назвали насильницькими зникненнями.
Клімкін про Північний потік-2: Ми поза грою і не є частиною процесу вироблення рішень

Клімкін про "Північний потік-2": Ми поза грою і не є частиною процесу вироблення рішень 04.09.2021

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю DW про оцінки результатів візиту Володимира Зеленського до США, перспективи запуску "Північного потоку-2" та вступ України до НАТО.
Зеленський обговорив з президенткою Молдови Санду економічну співпрацю

Зеленський обговорив з президенткою Молдови Санду економічну співпрацю 27.08.2021

Під час візиту до Молдови Володимир Зеленський обговорив з президенткою країни Майєю Санду торговельно-економічну та інфраструктурну співпрацю.
НАТО закликає Україну втілити реформи, необхідні для вступу в Альянс

НАТО закликає Україну втілити реформи, необхідні для вступу в Альянс 26.08.2021

Київ має втілювати реформи, необхідні для вступу в НАТО, заявив заступник генсекретаря Альянсу Мірча Джоане. Він також назвав "Кримську платформу" видом тиску на Росію, який треба продовжувати.

Коли Україна вступить в НАТО - заступник генсека НАТО в ексклюзиві DW (25.08.2021) 25.08.2021

Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Про це на саміті Кримської платформи заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Джоане, чи не пусті це обіцянки, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.

Саміт Кримської платформи: 46 країн нагадали Москві, що питання Криму не закрите

Саміт "Кримської платформи": 46 країн нагадали Москві, що питання Криму не закрите 23.08.2021

У Києві відбувся установчий саміт ініціативи "Кримська платформа", метою якої є деокупація Криму. Хто приїхав на саміт і про що домовилися його учасники, - у репортажі DW.
Кримська платформа: Спроби РФ легітимізувати окупацію Криму - неприйнятні

"Кримська платформа": Спроби РФ легітимізувати окупацію Криму - неприйнятні 23.08.2021

Учасники установчого саміту "Кримської платформи" підписали спільну декларацію, в якій засудили анексію півострова Росією та домовилися об'єднати зусилля, щоб захисти права мирних жителів Криму.
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