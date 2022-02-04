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Кримська платформа - діаологовий майданчик щодо пошуку шляхів деокупації Криму. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кримська платформа".
Створення діалогового майданчику "Кримська платформа" було ініційовано Україною в 2020 році. Мета платформи – обговорення на міжнародному рівні шляхів деокупації Криму. Планується, що "Кримська платформа" функціонуватиме на чотирьох рівнях. Першим буде високий політичний рівень самітів за участі глав держав. Другий - рівень міністрів закордонних справ, на якому проводитимуться міжнародні заходи на кримську тематику на майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи та інших. Третім буде парламентський рівень, до якого можуть бути залучені парламентські асамблеї НАТО і також ОБСЄ та РЄ. Четвертий рівень - експертний. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Виступаючи з промовою на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський закликав світ "засудити" окупацію Криму. І запросив усі країни-члени ООН приєднатися до Кримської платформи. Включно з Росією.
Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного альянсу. Про це на саміті Кримської платформи заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. DW в жорсткому ексклюзивному інтерв'ю запитала Джоане, чи не пусті це обіцянки, коли конкретно це має статися і що для чого потрібно.