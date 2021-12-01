Слово "вперше": головне з виступу Володимира Зеленського в Раді

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 грудня, виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради. Цьогорічне звернення глава держави присвятив 30-й річниці референдуму з підтвердження Акту проголошення незалежності України.

"30 років тому ми зробили великий крок, але не пішли далі. Ми відновили, проголосили, ми обрали, ми здобули незалежну Україну, але так і не почали будувати незалежність. Незалежну від чужого впливу, від чужих інтересів… Де закон вирішує все і закон один для всіх, а не один вирішує все, і для всіх це закон", - означив Зеленський своє бачення української історії.

"Перші" досягнення

Більшу частину промови президент присвятив досягненням: своїм, уряду та парламенту. "Я хочу, щоб головною асоціацією поруч із назвою нашої країни було слово "вперше", - заявив Зеленський. До переліку здобутків він відніс економічне зростання, пообіцявши, що за підсумками року ВВП країни перевищить показники передкризових 2008-го та 2013 років, а державний борг знизиться до половини ВВП.

Серед досягнень влади, на думку Володимира Зеленського, - суттєве зниження ставок по кредитах для малого та середнього бізнесу - до менше ніж 10 відсотків річних. Глава держави також анонсував нову кредитну програму, за якою "кожен громадянин, який чесно платить податки, зможе отримати кредит за ставкою п'ять відсотків на придбання нерухомості, електромобіля чи здобуття освіти".

Президент вважає, що за час його правління країна вперше наблизилась до енергетичної незалежності і стримує тарифи попри кризу на світових ринках. З наступного року Зеленський обіцяє провести "велику термомодернізацію" - утеплити тисячі багатоквартирних будинків та об'єктів соціальної інфраструктури.

У центрі досягнень глава держави бачить проєкти так званого "великого будівництва": ремонт 13 тисяч кілометрів доріг, пів тисячі мостів, створення державного авіаперевізника та оновлення пасажирського парку "Укрзалізниці".

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Економічний паспорт українця і соціальна підтримка

Глава держави проанонсував низку законопроєктів, які він, за його словами, вніс до парламенту. Серед найважливіших - ініціатива про так званий "економічний паспорт", яка передбачає накопичення плати від використання надр "на персональних рахунках дітей громадян України", зазначив Зеленський. Сам законопроєкт досі не опубліковано на сайті Верховної Ради, тож механізм його реалізації поки що не зрозумілий.

Так само як і шляхи реалізації ініціативи Зеленського про множинне громадянство, законопроєкт про яке президент також вніс до парламенту. Він пообіцяв надати громадянство українській діаспорі, наголошуючи на тому, що "українців - 65 мільйонів".

Володимир Зеленський також пообіцяв "гідне ставлення" до соціальних професій. За його словами, середня заробітна платня лікарів тільки за останній рік зросла удвічі і збільшуватиметься у наступному році разом із доходами вчителів. "Вперше за роки незалежності ми повністю відновили автопарк "швидких", відремонтували 600 шкільних амбулаторій та понад 200 приймальних відділень. А в наступному році починаємо реконструкцію 48 обласних багатопрофільних лікарень, а також реабілітаційних центрів для ветеранів", - заявив президент, пообіцявши також в наступному році "повністю закрити" чергу на житло для ветеранів.

Глава держави також обіцяє соціальну підтримку людям літнього віку, яких обіцяє називати не інакше як "людьми поважного віку". "Ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 та 75 років. Наступного року ми розширимо цю програму на людей, які досягли 70 років", - обіцяє президент.

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Зовнішня політика

Володимир Зеленський, якому з початку президентського терміну опоненти закидали занадто пацифістську політику, наголосив на оборонному бюджеті у 320 мільярдів гривень - на дві третини більше, ніж у 2018 році. Та поруч з розвитком армії, запуском заводів з виробництва дронів та створенням кібервійськ, глава держави відзначає і дипломатичні здобутки, серед яких чи не найголовнішим вважає створення "Кримської платформи". "Вперше після 2014 року ми повернули Крим у світовий порядок денний. Кримську платформу буде закріплено у резолюції Генасамблеї ООН, і ми чекаємо на отримання нею статусу міжнародної організації", - зазначив президент.

За підрахунками Зеленського, Україна виконала вже 60 відсотків зобов'язань під ЄС за угодою про асоціацію, при чому 25 відсотків - лише за останній рік. Президент висловив надію, що Європа оцінить ці зусилля і зможе, зокрема, зупинити введення в експлуатацію"Північного потоку-2".

Що ж до закінчення війни на Сході, то Володимир Зеленський традиційно закликав до перемовин Росію. "Ми повинні зізнатися, що без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі, всі зовнішні партнери", - заявив президент.

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