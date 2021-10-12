Зустріч Зеленського з Путіним: МЗС чекає від Росії чіткої відповіді

Україна очікує від Кремля чіткої відповіді про готовність президента Росії Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 13 жовтня.

"Я щодня отримую якісь новини з РФ, де офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі. І так уже коментують, і сяк уже коментують, і, з одного боку, вони цієї зустрічі всіляко уникають, а з іншого боку - не можуть припинити про неї говорити. Тому наразі ми очікуємо від Росії чіткої відповіді, чи готові вони зустрічатися", - сказав міністр.

За словами глави МЗС, зустріч Зеленського й Путіна могла б відбутися в рамках саміту "нормандської четвірки". Над його проведенням найближчим часом працюють в міністерстві, зазначив Кулеба. Водночас міністр не виключив, що зустріч можна провести й поза полями "нормандського" формату.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський протягом останнього пів року не раз запрошував Путіна на переговори. У квітні він пропонував зустрітися на сході України, але російський лідер у відповідь порадив обговорювати питання Донбасу із самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР", й додав, що готовий прийняти Зеленського в Москві.

У вересні в Кремлі вчергове заявили, що Путін готовий обговорювати із Зеленським реалізацію мінських домовленостей і двосторонні відносини. Водночас там додали, що ставлять під сумнів можливість саміту Росія-Україна через прагнення Зеленського обов'язково порушити питання про статус Криму.

Володимир Зеленський на початку жовтня сказав, що готовий до зустрічі в будь-якому форматі, зокрема й "нормандському", тому що "вона допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі і в питаннях Криму".

Перспективи "нормандської зустрічі"

В Офісі президента України раніше наголошували, що сподіваються провести зустріч лідерів "нормадського формату" до кінця каденції канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). У Києві запевняють, що і вона, і президент Франції Еммануель Макрон підтвердили готовність до участі в саміті, однак Росію не влаштовує порядок денний. Чи вдасться організувати "нормандський саміт" за участі Меркель, яка лишається канцлеркою до формування нового уряду, поки невідомо.

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12 жовтня у Єлисейському палаці заявили про готовність провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ найближчими тижнями. Про це французький президент Еммануель Макрон та Анґела Меркель домовилися телефоном з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. У Кремлі зазначили, що міністри працюватимуть над проведенням зустрічі.

Востаннє саміт "нормандської четвірки" на рівні лідерів глав держав відбувся в Парижі у 2019 році.