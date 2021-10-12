 Зустріч Зеленського з Путіним: МЗС чекає від Росії чіткої відповіді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зустріч Зеленського з Путіним: МЗС чекає від Росії чіткої відповіді

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МЗС чекає від Росії чіткої відповіді щодо можливої зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін (ліворуч) і Володимир Зеленський

Україна очікує від Кремля чіткої відповіді про готовність президента Росії Володимира Путіна до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в середу, 13 жовтня.

"Я щодня отримую якісь новини з РФ, де офіційні особи коментують перспективу проведення цієї зустрічі. І так уже коментують, і сяк уже коментують, і, з одного боку, вони цієї зустрічі всіляко уникають, а з іншого боку - не можуть припинити про неї говорити. Тому наразі ми очікуємо від Росії чіткої відповіді, чи готові вони зустрічатися", - сказав міністр.

За словами глави МЗС, зустріч Зеленського й Путіна могла б відбутися в рамках саміту "нормандської четвірки". Над його проведенням найближчим часом працюють в міністерстві, зазначив Кулеба. Водночас міністр не виключив, що зустріч можна провести й поза полями "нормандського" формату.

Зеленський готовий до зустрічі з Путіним

Володимир Зеленський протягом останнього пів року не раз запрошував Путіна на переговори. У квітні він пропонував зустрітися на сході України, але російський лідер у відповідь порадив обговорювати питання Донбасу із самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР", й додав, що готовий прийняти Зеленського в Москві.

У вересні в Кремлі вчергове заявили, що Путін готовий обговорювати із Зеленським реалізацію мінських домовленостей і двосторонні відносини. Водночас там додали, що ставлять під сумнів можливість саміту Росія-Україна через прагнення Зеленського обов'язково порушити питання про статус Криму.

Володимир Зеленський на початку жовтня сказав, що готовий до зустрічі в будь-якому форматі, зокрема й "нормандському", тому що "вона допоможе Україні в питанні вирішення трагедії на Донбасі і в питаннях Криму".

Перспективи "нормандської зустрічі"

В Офісі президента України раніше наголошували, що сподіваються провести зустріч лідерів "нормадського формату" до кінця каденції канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). У Києві запевняють, що і вона, і президент Франції Еммануель Макрон підтвердили готовність до участі в саміті, однак Росію не влаштовує порядок денний. Чи вдасться організувати "нормандський саміт" за участі Меркель, яка лишається канцлеркою до формування нового уряду, поки невідомо.

Читайте також: За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW

12 жовтня у Єлисейському палаці заявили про готовність провести зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ найближчими тижнями. Про це французький президент Еммануель Макрон та Анґела Меркель домовилися телефоном з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. У Кремлі зазначили, що міністри працюватимуть над проведенням зустрічі.

Востаннє саміт "нормандської четвірки" на рівні лідерів глав держав відбувся в Парижі у 2019 році. 

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

DW.COM

Зеленський закликав Росію приєднатися до "Кримської платформи"

Володимир Зеленський з трибуни ООН закликав усі країни світу, включно з Росією, приєднатися до "Кримської платформи". Водночас від закликав до реформи ООН і назвав її "супергероєм на пенсії".  

Після зустрічі з Байденом: чи приєднаються США до "нормандського формату"

Глава президентського офісу Андрій Єрмак заявив, що США готові брати участь у переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі. Однак експерти не вірять в розширення "нормандського формату".  

Україна розчарована газовим контрактом між Угорщиною та РФ

Україна звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.  

Володимира Зеленського закликають заборонити концерти виконавців із РФ

Понад 25 тисяч українців підписали електронну петицію на сайті президента про повну заборону концертів російських виконавців.  

Також за темою

(L to R ) Ukrainian President Volodymyr Zelensky, German Chancellor Angela Merkel, French President Emmanuel Macron and Russian President Vladimir Putin during a press conference after a summit on Ukraine at the Elysee. Paris, FRANCE- 10/12/2019. POOL/Jacques Witt/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** 00936285

Париж: "Нормандська зустріч" на рівні глав МЗС відбудеться найближчими тижнями 12.10.2021

Про домовленість провести зустріч на рівні міністрів закордонних справ повідомили у Єлисейському палаці після телефонних розмов Еммануеля Макрона та Анґели Меркель з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

20.05.2021 KIEV, UKRAINE - MAY 20, 2021: Ukraine's President Volodymyr Zelensky gives a news conference on his two years in office, at the Antonov aircraft factory. Irina Yakovleva/TASS

Зеленський заявив, що про "вагнерівців" у Білорусі Лукашенку розповів він 25.06.2021

Операція з захоплення "вагнерівців" не була операцією України, заявив Володимир Зеленський. За його словами, він був впевнений, що Білорусь передасть їх Україні.

(c) DW-Korrespondentin in der Ukraine Olexandra Indiuchova. Ehemaliger Außenminister der Ukraine Pavlo Klimkin während des DW-Interviews.

Клімкін про "Північний потік-2": Ми поза грою і не є частиною процесу вироблення рішень 04.09.2021

Колишній очільник МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю DW про оцінки результатів візиту Володимира Зеленського до США, перспективи запуску "Північного потоку-2" та вступ України до НАТО.

Реклама

Докладно

Порядки в Афганістані тепер встановлюють таліби

ЛГБТ в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

Життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим. DW вислухала історії двох молодих людей.  

Логотип Міжнародного валютного фонду

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України

Економіка України зросте лише на 3,5 відсотка, замість прогнозованих чотирьох, передбачають у МВФ.  