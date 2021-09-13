Пєсков: Намір Зеленського обговорити з Путіним Крим ставить під сумнів їхню зустріч

Прагнення президента України Володимира Зеленського на зустрічі з російським головою держави Володимиром Путіним обов'язково порушити питання про статус Криму ставить під сумнів саму можливість саміту Росія-Україна. Про це у понеділок, 13 вересня, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков,

"У такій постановці питання обговорення Криму неможливо. Таке формулювання ставить під питання гіпотетичну можливість проведення такої зустрічі", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

На уточнювальне запитання, які теми могли б обговорити Путін та Зеленський, Пєсков сказав: "Це, звісно ж, реалізація Києвом мінських домовленостей, домовленостей Паризького саміту, а також двосторонні відносини". Донбас можна обговорювати "з точки зору виконання абсолютно чітко прописаних на папері положень Мінського комплексу миру", - додав речник російського президента.

Раніше прессекретар українського президента Сергій Никифоров заявляв, що Володимир Зеленський готовий провести зустріч із Путіним за умови обговорення "питання про окупацію Криму".

Як повідомлялося, у квітні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу. Путін у відповідь заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві в будь-який зручний час.

У відповідь Зеленський наголосив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним.

Офіс президента розраховує, що Зеленський і Путін могли б обговорити стан виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) на саміті в Парижі в грудні 2019 року. Пізніше Зеленський заявив, що не проти проведення зустрічі з Путіним у Ватикані. У червні Путін запевнив, що не проти зустрічі із Зеленським, але не розуміє, що саме вони можуть з ним обговорити.