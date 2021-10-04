Кулеба виступає за обговорення "Північного потоку-2" в "нормандському форматі"

Запуск газогону "Північний потік-2" потребує обговорення в "нормандському форматі", оскільки безпосередньо пов'язаний з військовою безпекою України та ситуацією на Донбасі. Про це заявив очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в понеділок, 4 жовтня.

Міністр відзначив, що нині переговори "нормандської четвірки", до якої окрім України входять також Німеччина, Франція та Росія, ведуться на рівні радників. За його словами, що контакти пожвавішали після візиту Анґели Меркель (Angela Merkel) до Києва 22 серпня 2021 року.

"Після візитів Меркель до Москви та Києва відбулося два раунди консультацій, дві відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що "Північний потік-2" і військова безпека України, ситуація на сході України - це безпосередньо пов'язані питання, тому ми виступаємо за ув'язку цих питань та їхнього обговорення", - наголосив Дмитро Кулеба.

Зустріч "четвірки" перед завершенням каденції Меркель?

За словами міністра, канцлерка Німеччини підтримує ідею нового "нормандського саміту" і прагне провести його до кінця своєї каденції. На посаді Анґела Меркель залишатиметься, поки новообраний Бундестаг не сформує нову коаліцію.

Читайте також: Україна хоче провести "нормандський" саміт до закінчення каденції Меркель - Єрмак

Дмитро Кулеба зазначив, що на полях 76-ї Генеральної Асамблеї ООН очільники українського, німецького і французького закордонних відомств намагалися організувати "нормандську" зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Утім, російський колега Сергій Лавров, за словами українського міністра, "не знайшов часу і можливості".

Востаннє "нормандський саміт" відбувся у грудні 2019 року в Парижі. Наступну зустріч планували на весну 2020 року, але вона не відбулася. В українському МЗС не раз наголошували, що готові до нової зустрічі "нормандської четвірки", однак провести її не вдається через позицію Росії.