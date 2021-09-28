Україна хоче провести "нормандський" саміт до закінчення каденції Меркель - Єрмак

Україна працює над тим, щоб саміт лідерів країн "нормандської четвірки" з питань врегулювання ситуації на Донбасі відбувся до закінчення каденції канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Тривають консультації в "нормандському форматі", як відеоконференції, так і реальні зустрічі між сторонами (...) Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів "нормандського формату" відбулася ще до закінчення каденції Меркель. І ми вважаємо, що це було б дуже справедливо, оскільки вона дійсно дуже багато для цього зробила", - заявив Єрмак в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 27 вересня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Єрмак зазначив, що "у нас сьогодні є лише два свідки, які пам'ятають і були присутні під час підписання мінських домовленостей, тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч відбулася найближчим часом". За словами Єрмака, президент України Володимир Зеленський також закликав російського президента Володимира Путіна до прямих переговорів. "Це важливо, щоб переговори відбулися. Але офіційних осіб Росії постійно не влаштовує порядок денний. Але, якщо є бажання припинити війну, треба сідати і розмовляти", - сказав Єрмак.

Андрій Єрмак також переконаний, що "для всього цивілізованого світу зрозуміло, що Україна дотримується мінських домовленостей, незважаючи на протилежні заяви Російської Федерації". "У нас багато питань щодо цих домовленостей, але ми - відповідальна країна, цей документ був підписаний від імені нашої країни", - цитує Єрмака пресслужба президента України.

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Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в "нормандському форматі" в Берліні

Тим часом міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Анґела Меркель підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі на рівні лідерів у Берліні.

"Проведення саміту залежить від усіх чотирьох лідерів "нормандського формату". Але у нас є розуміння, що є готовність партнерів. Це вони підтвердили - німецька і французька сторона, що їхні лідери готові до цієї зустрічі, і вони готові зробити все шляхом прямих двосторонніх переговорів з главою Кремля, щоб запросити його на цей саміт у Берліні", - заявив Резніков в ефірі телеканалу ICTV.

За словами Резнікова, "вже обговорювалася і можливість проведення саміту на рівні лідерів "нормандської четвірки" не лише в Берліні за участю Анґели Меркель, а й проведення наступного чергового саміту в Парижі за участю нового федерального канцлера Німеччини". "Після того як Меркель передасть пост новому канцлерові, залишиться лише один лідер "нормандського формату" (Володимир Путін. - Ред.), який пам'ятає, що було в 2014 році очно", - наголосив Резніков.