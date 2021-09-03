Після зустрічі з Байденом: чи приєднаються США до "нормандського формату"

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом його український колега Володимир Зеленський заявив, що запропонував Сполученим Штатам нові формати участі у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Мовляв, його пропозиція передбачає "імплементацію представників США" у переговорний процес.

А на наступний день глава офісу українського президента Андрій Єрмак в ефірі передачі "Право на владу" у відповідь на питання ведучої про готовність Сполучених Штатів долучитися до "нормандського формату" переговорів (Україна, Росія, ФРН та Франція) щодо врегулювання на Донбасі зазначив: "Можу вам сказати, що США готові, і вони підтвердили це, брати участь і зробити все можливе від них для того, щоб допомогти Україні зупинити війну і гарантувати систему стійкої безпеки для нашої країни". Водночас він додав, що для розширення будь-якого переговорного формату буде необхідною згода всіх сторін.

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Держдеп США не підтвердив слова Єрмака

Заяву глави Офісу президента України не підтвердили у пресслужбі Державного департаменту США, куди DW звернулася з проханням про коментар. Водночас речниця відомства прямо не спростувала її, зазначивши, що повний перелік досягнутих у Вашингтоні домовленостей наведено у спільній заяві щодо американсько-українського стратегічного партнерства, опублікованій на сайті Білого дому 1 вересня.

Слід зауважити, що цей документ містить лише одну згадку про "нормандський формат". "Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають так звану анексію Криму та підтверджують свою повну підтримку міжнародних зусиль включно з "нормандським форатом", що мають на меті дипломатичне вирішення керованого Росією конфлікту у східній Україні на основі міжнародного законодавства, включно із статутом ООН", - йдеться у заяві.

Байден згадував про "нормандський формат" раніше

Попри відсутність прямого підтвердження з боку Білого дому, науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон зазначає, що повністю виключати зацікавленості адміністрації президента США Джо Байдена у такому розвитку подій не можна. За словами експерта, таку можливість Байден озвучував ще під час минулорічної передвиборної кампанії.

Аналітик Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Ґустав Ґрессель (Gustav Gressel) вважає, що на користь потенційної зацікавленості Вашингтона може свідчити і той факт, що Байден, на відміну від свого колишнього шефа Барака Обами (за президентства Обами у 2009-2017 роках Байден був віцепрезидентом США. - Ред.), не лише більше цікавиться українським питанням, але, як показала практика, не соромиться сідати за один стіл з президентом Росії Володимиром Путіним.

Водночас експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Микола Капітоненко не приховує свого скепсису щодо бажання США долучитися до "нормандського формату". "Це не історія успіху, а переговорний формат, що стагнує, в межах якого навряд чи вийде чогось досягти. Навіщо прив'язувати себе сильніше до російсько-українського конфлікту і ще й нести за нього частину формальної відповідальності?" - зазначає експерт.

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Росія як камінь спотикання

Ще у червні цього року заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Кремль погодиться залучити США до врегулювання конфлікту на Донбасі, якщо США погодяться вплинути на виконання Україною мінських домовленостей. Щодо долучення Вашингтона до "нормандського формату" він додав, що Москва "не займає позицію, що це виключається за будь-яких умов", але "за нинішнього підходу американцям там, звісно, нічого робити".

Саме позицію Росії опитані DW експерти одноголосно називають головним каменем спотикання для залучення Сполучених Штатів до переговорів "нормандської четвірки". Так, за словами Ґресселя, навіть за бажання США буде важко "продати" цю ідею Кремлю. Експерт зазначає - Москва вже тривалий час наполягає на прямих переговорах з "сепаратистами", намагаючись відкинути дипломатичну відповідальність за війну, продовжуючи вести її водночас. "Будь-яку пропозицію щодо зміни "нормандського формату" через це найвірогідніше буде перетлумачено у цьому ж напрямку", - вважає Ґрессель.

Так само дипломатичного прориву не очікує і Дікінсон. За його словами, Росія навряд чи погодиться прийняти залучення американців до мирного процесу на Донбасі. "Росія не прагне миру з Україною. Росія прагне контролю над Україною", - пояснює експерт. Він додає, що найбільше, чого США зможуть домогтися в разі спроб увійти до "нормандського формату, - це продемонструвати та підкреслити незацікавленість Росії у конструктивному діалозі та закінченні конфлікту.

За словами Капітоненка, Москві зручніше мати справу з Берліном і Парижем, а залучення США стане для Кремля зайвим ускладненням. При цьому, каже експерт, Німеччина та Франція також можуть не погодитися на розширення "нормандського формату". "Для них "нормандська четвірка - це питання європейського лідерства і відповідальності в сфері безпеки. Американська присутність змінить весь сенс формату", - впевнений Капітоненко.