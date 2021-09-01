 Зеленський розповів про свою ″чоловічу розмову″ з Байденом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2021

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Зеленський розповів про свою "чоловічу розмову" з Байденом

Президент України Володимир Зеленський задоволений своїм візитом до США та переконаний, що американський президент Джо Байден відвідає Київ.

Володимир Зеленський і Джо Байден у Білому домі

Володимир Зеленський і Джо Байден у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на зустрічі з американським президентом Джозефом Байденом у середу, 1 вересня, відчув позитивне ставлення США до України, до себе і своєї команди.

"Я задоволений, що на рівні президента США бачу позитив. Негативу з боку США щодо України, до мене, до моєї команди, до Офісу президента не було зовсім. Нуль. Жодного аспекту, навіть жодного слова. Це приємно", - заявив Зеленський на брифінгу у Вашингтоні.

За словами українського президента, зустріч пройшла в "нормальній, продуктивній та не постійно сонячній атмосфері". "Чоловіча розмова", - підкреслив Зеленський у відповідь на питання, чи встановилася між ним та Байденом "хімія".

За словами українського президента, він задоволений перебігом свого візиту до США, під час якого заплановано підписання 20 документів. 2 вересня Зеленський проведе в Каліфорнії, де відвідає провідні технологічні компанії.

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Візит Байдена до Києва

Також Зеленський очікує на візит лідера США в Україну. "Чесно скажу, що згадав про це після зустрічі, що необхідно було проговорити більш детальніше щодо візиту президента США. Але до цього наші команди комунікували і ми телефоном комунікували щодо візиту. Я думаю, що президент приїде в Україну", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що Байден неодноразово відвідував Україну. "Це буде, на мою думку, його сьомий візит. Він багато разів був в Україні", - сказав Зеленський.

Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні

Під час зустрічі Зеленський запропонував президенту Байдену нові заходи зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. "Є зацікавленість (США - Ред.) щодо безпеки в Чорноморському регіоні. І є конкретні речі, які ми запропонували президенту. Не можу повідомляти вам деталі - це пов'язано з обороною нашої держави. Деякі наші пропозиції були новими для США. Вони зацікавлені. Ми домовилися , що вони пропрацюють деталі цих пропозицій і буде відповідь", - заявив Зеленський.

Він очікує на приїзд міністра оборони США в Україну для обговорення та опрацювання питань безпеки на чорноморському узбережжі. "Оборонна підтримка, крім Оборонної угоди, є питанням безпеки на чорноморському узбережжі. Є предметні питання і предметні пропозиції. Ми їх будемо проговорювати і опрацьовувати з США, тому що міністр оборони США обов'язково приїде в Україну. Будемо чекати його візиту", - заявив український президент.

Нові формати врегулювання конфлікту на Донбасі

Також Зеленський заявив, що запропонував Сполученим Штатам Америки нові формати щодо участі у врегулюванні конфлікту на Донбасі. "Я запропонував формати... імплементації представників США. До формату мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. США будуть думати над моєю пропозицією, оскільки до зустрічі я не обговорював ці деталі і не передавав", - заявив він.

Президент України також сказав, відповідаючи на питання щодо вступу України в НАТО наступне: "підтримка США є, а термінів немає". За словами Зеленського, під час зустрічі з Байденом вони багато говорили про НАТО, про місце та роль України в Альянсі. За словами українського президента, він чув від Байдена, що той особисто підтримає Україну в наданні членства в НАТО, але яким буде цей шлях зараз важко сказати.

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