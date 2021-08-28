 Байден запевнив Зеленського у зміцненні партнерства між США і Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2021

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Новини

Байден запевнив Зеленського у зміцненні партнерства між США і Україною

Джо Байден на початку зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що партнерство між Україною і США міцніше, ніж будь-коли, і надалі посилюватиметься. Президент України попросив допомоги США у звільненні "в'язнів Кремля".

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден у Білому домі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в середу, 1 вересня, заявив, що партнерство між Києвом і Вашингтоном у майбутньому посилюватиметься.

"Мені приємно вітати президента Зеленського в Овальному кабінеті в Білому домі. У період святкування 30-річчя Незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж будь-коли, і ставатиме ще міцнішим", - заявив Байден, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Байден також зазначив, що Україна і США мають спільні цінності та цілі, зокрема, щодо забезпечення миру і стабільності в Європі. "І ми неухильно віддані нашій довгостроковій меті щодо Європи: щоб вона була цілісною, вільною і мирною", - додав президент США.

Зеленський: Україна передала США список "в'язнів Кремля"

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за підтримку з боку США та висловив співчуття через загибель американських військових в аеропорту Кабула. Він також повідомив, що українська делегація передала адміністрації США список з 450 українців, яких незаконно утримують у РФ, анексованому Криму та в ОРДЛО. Зеленський при цьому запитав у Байдена, яку допомогу можуть надати США у звільненні утримуваних.

Раніше цього ж дня Зеленський сказав, що планує розпочати зустріч з Байденом з обговорення питання окремих районів Донбасу та анексованого Росією півострова Крим. Зеленський також повідомив, що на зустрічі з Байденом обговорюватиме питання інвестицій. Окремо буде винесено тему "Північного потоку-2". 

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