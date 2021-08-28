Володимир Зеленський розпочав візит до США

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший візит до Сполучених Штатів Америки. Як повідомила у ніч на понеділок, 31 серпня, пресслужба Офісу президента України, президент Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Вашингтона. "Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ОП.

Водночас посолка України в США Оксана Маркарова, своєю чергою, ще раніше уточнила, що український лідер перебуватиме в Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії. Заходи в столиці США вже узгоджені обома сторонами, додала очільниця українського диппредставництва.

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"З уже запланованого в Вашингтоні - зустріч президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - написала дипломатка на своїй Facebook-сторінці.

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Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.