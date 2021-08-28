 Володимир Зеленський розпочав візит до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.08.2021

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Новини

Володимир Зеленський розпочав візит до США

Під час офіційного візиту в США президент України Володимир Зеленський перебуватиме у Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії, повідомила посолка України Оксана Маркарова.

Володимир Зеленський прибув до США

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій перший візит до Сполучених Штатів Америки. Як повідомила у ніч на понеділок, 31 серпня, пресслужба Офісу президента України, президент Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибули до Вашингтона. "Програма візиту розрахована на декілька днів і охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці ОП.

Водночас посолка України в США Оксана Маркарова, своєю чергою, ще раніше уточнила, що український лідер перебуватиме в Вашингтоні 31 серпня та 1 вересня, після чого вирушить до Каліфорнії. Заходи в столиці США вже узгоджені обома сторонами, додала очільниця українського диппредставництва.

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"З уже запланованого в Вашингтоні - зустріч президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона", - написала дипломатка на своїй Facebook-сторінці.

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Раніше повідомлялося, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

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