Байден і Зеленський зустрінуться 31 серпня - Кулеба

Перша зустріч президентів Сполучених Штатів та України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 31 серпня у Вашингтоні. Таку дату в четвер, 19 серпня, озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"З огляду на розширення елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказав Кулеба, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За даними Кулеби, передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Окрім того, Зеленський відвідає штат Каліфорнія, додав глава МЗС України.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що президент Байден чекає на можливість привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі 30 серпня.

Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та у Криму, ішлося в повідомленні.

4 серпня Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прилетіли до США для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Візит здійснюватиметься на запрошення американського президента.