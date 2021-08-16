 Байден і Зеленський зустрінуться 31 серпня - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Байден і Зеленський зустрінуться 31 серпня - Кулеба

Перша зустріч Джо Байдена й Володимира Зеленського відбудеться у Вашингтоні 31 серпня. Передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет, розповів глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Джо Байден (ліворуч) і Володимир Зеленський

Джо Байден і Володимир Зеленський

Перша зустріч президентів Сполучених Штатів та України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться 31 серпня у Вашингтоні. Таку дату в четвер, 19 серпня, озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"З огляду на розширення елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена і Зеленського відбудеться 31 серпня", - сказав Кулеба, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За даними Кулеби, передбачено розширений формат, а також зустріч тет-а-тет. Окрім того, Зеленський відвідає штат Каліфорнія, додав глава МЗС України.

Нагадаємо, 21 липня Білий дім повідомив, що президент Байден чекає на можливість привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі 30 серпня.

Цей візит підтвердить непохитну підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України в умовах агресії Росії на Донбасі та у Криму, ішлося в повідомленні.

4 серпня Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прилетіли до США для підготовки першого офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Візит здійснюватиметься на запрошення американського президента.

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