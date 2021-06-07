Байден запросив Зеленського у Білий дім

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 7 червня, запросив його відвідати з візитом цього літа Вашингтон. Про це за підсумками розмови двох лідерів заявив на брифінгу радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

"Він заявив президенту Зеленському, що очікує (можливості - Ред.) прийняти його в Білому домі тут у Вашингтоні цього літа після того, як він повернеться з Європи", - сказав Салліван, розповідаючи про телефонну розмову між Байденом і Зеленським, повідомляє агентство "Інтерфакс".

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Байден також знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтоном територіальної цілісності й суверенітету України.

Володимир Зеленський у своєму Twitter подякував Байдену за запрошення відвідати Білий дім у липні. "Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США", - зауважив український президент.

Нагадаємо, до цього Байден та Зеленський провели лише одну телефонну розмову, яка відбулася 2 квітня. У ній Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії РФ, а також запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією і в реалізації реформ в Україні. Український президент під час розмови, зокрема, запросив президента США взяти участь у саміті Кримської платформи.

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Володимир Зеленський був одним із перших іноземних лідерів, котрі привітали Байдена з перемогою на виборах у листопаді минулого року.

У лютому цього року тимчасова перевірена в справах США в Україні Крістіна Квін повідомила, що Джо Байден поки не планував зустрічі з Володимиром Зеленським.