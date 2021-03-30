Байден у розмові з Зеленським пообіцяв підтримку перед загрозою з боку РФ

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 квітня, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про проведення розмови повідомили як у Білому домі, так і в Офісі президента України.

Байден підтримав суверенітет України

Згідно з повідомленням пресслужби Білого дому, Байден у розмові з Зеленським підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії РФ. "Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед агресією Росії на Донбасі та в Криму", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.

Крім того, Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією і в реалізації реформ в Україні. "Він наголосив на прихильності своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією і реалізації програми реформ, що базується на наших спільних демократичних цінностях, (...). Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних спрямувань України", - повідомляє сайт Білого дому.

Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

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Зеленський має намір серйозно реформувати Україну

Сам Володимир Зеленський після розмови вказав на те, що цінує підтримку США і має намір серйозно проводити реформування країни. "Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - зазначив Зеленський у своєму Twitter за підсумками переговорів із президентом США.

Єрмак: Зеленський запросив Байдена взяти участь у саміті "Кримської платформи"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", що розмова Байдена й Зеленського тривала "близько 50 хвилин". Глава Офісу президента також зазначив, що Зеленський під час розмови запросив президента США взяти участь у саміті "Кримської платформи".

Водночас як повідомило раніше в п'ятницю американське видання Politico, українські посадові особи наполягали на дзвінку між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів.