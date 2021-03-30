 Байден у розмові з Зеленським пообіцяв підтримку перед загрозою з боку РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2021

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Байден у розмові з Зеленським пообіцяв підтримку перед загрозою з боку РФ

Джо Байден у розмові з Володимиром Зеленським підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України.

Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський

Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський уперше провели телефонні перемовини

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 2 квітня, провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Про проведення розмови повідомили як у Білому домі, так і в Офісі президента України. 

Байден підтримав суверенітет України

Згідно з повідомленням пресслужби Білого дому, Байден у розмові з Зеленським підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресії РФ. "Президент Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України перед агресією Росії на Донбасі та в Криму", - йдеться в пресрелізі на сайті Білого дому.

Крім того, Байден запевнив Зеленського в підтримці боротьби з корупцією і в реалізації реформ в Україні. "Він наголосив на прихильності своєї адміністрації активізації нашого стратегічного партнерства на підтримку плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією і реалізації програми реформ, що базується на наших спільних демократичних цінностях, (...). Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних спрямувань України", - повідомляє сайт Білого дому.

Байден і Зеленський також обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні.

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Зеленський має намір серйозно реформувати Україну

Сам Володимир Зеленський після розмови вказав на те, що цінує підтримку США і має намір серйозно проводити реформування країни. "Україна цінує підтримку США на різних рівнях. Ми стоїмо пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій. Я серйозно налаштований реформувати Україну, збільшити прозорість і досягти миру. Американське партнерство має вирішальне значення для українців", - зазначив Зеленський у своєму Twitter за підсумками переговорів із президентом США.

Єрмак: Зеленський запросив Байдена взяти участь у саміті "Кримської платформи"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у коментарі інформагентству "Інтерфакс-Україна", що розмова Байдена й Зеленського тривала "близько 50 хвилин". Глава Офісу президента також зазначив, що Зеленський під час розмови запросив президента США взяти участь у саміті "Кримської платформи".

Водночас як повідомило раніше в п'ятницю американське видання Politico, українські посадові особи наполягали на дзвінку між Зеленським і Байденом протягом декількох тижнів.

  • Нові виклики, старі теми 46-му президентові США дісталась тяжка спадщина. За чотири роки адміністрація Дональда Трампа спалила чимало мостів, руйнуючи стратегічні альянси та відносини, що вибудовувалися роками. Експерти вважають, що головною зовнішньополітичною зброєю нового президента стане двосторонній та багатосторонній діалог. Але перед США стоять і серйозні внутрішньополітичні виклики.

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Нові виклики, старі теми

    46-му президентові США дісталась тяжка спадщина. За чотири роки адміністрація Дональда Трампа спалила чимало мостів, руйнуючи стратегічні альянси та відносини, що вибудовувалися роками. Експерти вважають, що головною зовнішньополітичною зброєю нового президента стане двосторонній та багатосторонній діалог. Але перед США стоять і серйозні внутрішньополітичні виклики.

  • Медпрацівниця робить щеплення жінці в США

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    100 мільйонів за 100 днів

    Сотні тисяч нових випадків інфікування щодня, тисячі померлих від COVID-19 - пандемія коронавірусної хвороби безжальна до американців. Перед обранням Байден обіцяв, що за перші 100 днів його президентства щеплення зроблять 100 мільйонам людей, майже третині населення США. Серед інших заходів: обов'язкове носіння масок у громадських місцях, збільшення кількості тестів, нові правила в'їзду в країну.

  • Графіті про коронавірус, який переслідує планету

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Повернення до Всесвітньої організації охорони здоров'я

    Щойно Байден поселився у Білий дім, він одразу підписав указ про повернення США до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про розрив відносин з ВООЗ у травні 2020 року заявив Дональд Трамп, звинувативши організацію в підконтрольності Китаю. США вже оголосили про приєднання до COVAX. Це ініціатива ВООЗ, за допомогою якої вакцинами від коронавірусу забезпечуються слабко розвинені країни.

  • Установка буріння сланцевої нафти в США

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Головне завдання - боротьба зі зміною клімату

    Байден також скасував рішення Трампа про вихід США з Паризької угоди щодо клімату. За словами президента, на боротьбі зі зміною клімату буде зосереджена головна увага зовнішньої політики та політики безпеки його адміністрації. Він також підписав указ, згідно з яким американський уряд припиняє видавати ліцензії на буріння нових нафтових та газових свердловин на федеральних землях.

  • Стіна між Мексикою та США

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Кінець Стіні

    Байден зупинив розпочате Трампом зведення антимігрантської стіни на кордоні з Мексикою. Як наголошується на сайті Білого дому, 46-й президент США реформує "давно зломлену і хаотичну" імміграційну систему. Головна передумова його стратегії в цьому питанні - переконання, що Америка стане безпечнішою й потужнішою завдяки справедливій імміграційній системі.

  • Силует Трампа у червоному трикутнику на тлі прапорів Євросоюзу і США

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Євросоюз готовий до нових відносин

    Трамп вбачав у Євросоюзі економічного суперника і, за оцінками експертів, активно намагався розколоти його. Після перемоги Байдена у Брюсселі полегшено зітхнули. "Після довгих чотирьох років у Європи знову з'явиться друг у Білому домі", - заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і додала, що ЄС готовий відновити зв'язки зі США, аби "надихнути новим життям наш альянс".

  • Головна зовнішньополітична проблема - Китай Згідно із соцопитуваннями, більшість американців негативно ставляться до Китаю. Новий держсекретар Ентоні Блінкен уже назвав КНР головною зовнішньополітичною проблемою США на найближчі роки. В одному з інтерв'ю Байден заявив, що провів з головою КНР Сі Цзіньпіном більше часу, ніж будь-який інший політик у світі. Цей хлопець не має жодної демократичної кістки в тілі, - зауважив Джо Байден.

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Головна зовнішньополітична проблема - Китай

    Згідно із соцопитуваннями, більшість американців негативно ставляться до Китаю. Новий держсекретар Ентоні Блінкен уже назвав КНР головною зовнішньополітичною проблемою США на найближчі роки. В одному з інтерв'ю Байден заявив, що провів з головою КНР Сі Цзіньпіном більше часу, ніж будь-який інший політик у світі. "Цей хлопець не має жодної демократичної кістки в тілі", - зауважив Джо Байден.

  • Джо Байден і Володимир Путін (праворуч)

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Відносини з Росією будуть складними

    Під час першої розмови з Володимиром Путіним Байден дав зрозуміти, що серйозного покращення у відносинах очікувати не доводиться. Як заявили в Білому домі, Байден висловив занепокоєння діями російської влади, включно з повідомленнями про те, що Росія призначала нагороди за вбивство американських солдатів в Афганістані, а також втручанням Кремля у вибори в США й отруєнням Навального.

  • Джо Байден під час візиту в Київ 2014 року

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Знавець і друг України

    Під час президентства Барака Обами Байден відповідав за Україну та неодноразово її відвідував. Він уже тоді був прихильником надання Києву летальної зброї. І хоч старт продажам дали за Дональда Трампа, за Байдена вони триватимуть. Це вже підтвердив новий держсекретар США Ентоні Блінкен. Загалом експерти не очікують значних змін у політиці Вашингтона щодо Києва, яка й без того є дружньою.

  • Прокладання газопроводу Північний потік-2 дном Балтійського моря

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Поганий ґешефт для Європи

    Джо Байден називає газопровід "Північний потік-2" "поганим ґешефтом для Європи". Як заявили у Білому домі, адміністрація проводить оцінку санкцій, запроваджених Трампом проти газопроводу, і консультується з європейськими партнерами. Держсекретар США Ентоні Блінкен пояснив, що Вашингтон спробує переконати європейців припинити підтримку проєкту, інакше США використають усі доступні засоби тиску.

  • Перезапуск СНО-3

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Перезапуск СНО-3

    Байден виконав одну з передвиборчих обіцянок: у розмові з Володимиром Путіним сторони домовились продовжити Договір про стратегічні наступальні озброєння. На сьогоднішній день це єдина домовленість про контроль за ядерним озброєнням. Трамп не хотів продовжувати договір, звинувачуючи Кремль у порушенні його умов та закликаючи залучити до нової угоди Китай.

  • Ядерна домовленість з Іраном

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Ядерна домовленість з Іраном

    США мають намір повернутися і до роботи в межах Спільного всеосяжного плану дій з іранської ядерної програми, за умови, що Тегеран відмовиться від збагачення урану за межею, встановленою домовленістю 2015 року. У травні 2018 року Трамп оголосив про вихід з угоди. Він назвав Іран головною державою-спонсором тероризму і пригрозив запровадити санкції "найвищого рівня".

  • Посольство США в Єрусалимі

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Посольство США залишиться в Єрусалимі

    Нова адміністрація має намір залишити американське посольство в Ізраїлі у Єрусалимі. Новий держсекретар США Блінкен на слуханнях у Сенаті заявив, що Ізраїль залишається найважливішим союзником Америки у близькосхідному регіоні й Вашингтон підтримуватиме його й надалі. За словами Блінкена, США визнають Єрусалим столицею Ізраїлю. Посольство перенесли в Єрусалим за рішенням Трампа у травні 2018 року.

  • Портрет Путіна у Криму

    Анти-Трамп: перші кроки і головні виклики Джо Байдена

    Санкції переглянуть. Але не всі

    Джанет Єллен, яка стала першою в історії жінкою на посаді міністра фінансів США, під час слухань у Конгресі заявила, що нова адміністрація перегляне режим санкцій, аби використовувати їх "стратегічно й належним чином". Це не стосується обмежень, запроваджених проти "російських гравців за територіальну агресію у Східній Україні та в Криму".

    Автор: Віталій Кропман


DW.COM

Зеленський хоче повернення спецпредставника США щодо України за президента Байдена

Президент України Володимир Зеленський також прагне, аби обраний президент США Джо Байден взяв участь у переговорах в "нормандському форматі" щодо Донбасу і допоміг деокупувати Крим.  

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