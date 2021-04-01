Зеленський: Грою м'язів Росія прагне тиснути на переговори

На тлі повідомлень про загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська сторона продовжує переговори про встановлення перемир'я в зоні конфлікту. Про це Зеленський написав у четвер, 1 квітня, у соцмережах.

"Процес перемовин щодо миру нелегкий. Але ніхто й не сподівався, що буде легко. Завжди боляче втрачати наших людей. Кожна звістка про загибель дається з болем сім’ям, родичам, усім українцям і мені як президенту. Саме тому ми не зупиняємось і домовляємося про перемир’я як про найшвидший тактичний крок. Наша стратегія - обов’язково мир і повернення наших людей і територій", - написав Зеленський.

20 загиблих українських вояків з початку року

Також Зеленський зазначив, що з початку року на Донбасі помітно ескалацію конфлікту, що позначилося й на статистиці втрат українських вояків - 20 загиблих і 57 поранених. "Санкції проти Віктора Медведчука, наша гучна і тверда позиція щодо незалежності України та просування до миру і беззастережна підтримка з боку західних партнерів дратують ворога, який вторгся на Донбас та окупував Крим", - упевнений Зеленський.

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Водночас він наголосив, що Україна воліла б повернутися до тих умов, коли режим припинення вогню діяв ефективніше - як з 27 липня 2020 року, коли протягом місяців було в десятки разів менше поранених і загиблих. Він запевнив, що українська влада працює над цим.

Україна готова до провокацій з боку РФ

"Другий пункт - нарощування присутності російських військ на кордоні з Україною. Гра м'язами у форматі військових навчань і можливих провокацій уздовж кордону - це традиційна справа Росії. Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози і одночасно - тиску під час переговорів про припинення вогню і про мир як нашу цінність", - написав Зеленський. На тлі цього він заявив, що українська армія - це не тільки сила і міць, але також мудрість і виваженість, і що Україна завжди готова до будь-яких провокацій.

Нагадаємо, раніше цього дня Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що Росія завершує підготовку до провокації України на військову відповідь на лінії розмежування на Донбасі.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що на кордоні з Україною Росія додатково розмістила до 12 батальйонно-тактичних груп з терміном готовності одну-дві доби, нагадує інформагенція "Українські новини".

Водночас у Кремлі й далі наполягають, що російські війська участі в конфлікті на Донбасі не брали й не беруть, а тут ідеться виключно про "внутрішній український конфлікт".

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