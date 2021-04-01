Лавров пригрозив "руйнуванням України" у разі загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров застеріг щодо ймовірності "руйнування України" в разі можливого загострення конфлікту на Донбасі. Про це глава російської дипломатії заявив у четвер, 1 квітня, в інтерв'ю програмі "Велика гра" на "Первом канале" російського телебачення.

"Ті, хто будуть намагатися розв'язати нову війну в Донбасі, - зруйнують Україну", - підкреслив Лавров, якого цитує "Інтерфакс". "За інформацією, яка в тому числі в ЗМІ публікується, військові в більшості своїй розуміють згубність будь-яких дій щодо розв'язання гарячого конфлікту. Я дуже сподіваюся, що їх не будуть "під'юджувати" політики, яких, своєю чергою, буде "під'юджувати" Захід на чолі з США", - сказав Лавров,

На думку російського міністра, нині триває багато спекуляцій на тему документів, схвалених Верховною Радою України й підписаних президентом України Володимиром Зеленським. "Наскільки це відбиває реальну політику? І наскільки це має на меті розв'язання проблем Зеленського всередині країни з падінням рейтингу? Я не знаю, блеф це чи конкретні плани", - додав глава МЗС РФ.

Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України підтримала постанову, в якій зажадала від Росії "негайно припинити бойові дії й неухильно дотримуватися режиму припинення вогню, повністю виконати свої міжнародні зобов'язання і вивести з України свою армію, найманців, збройні формування, які вона очолює, забезпечує і фінансує".

У Росії натомість і досі стверджують, що в Україні триває внутрішній конфлікт.

Як повідомлялося, напередодні українська делегація в Тристоронній контактній групі звинуватила російську делегацію в небажанні підтвердити готовність до припинення вогню з 1 квітня.

Тема загострення на Донбасі стала предметом розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Так само від загострення ситуації на Донбасі застерегли в Пентагоні.