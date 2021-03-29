Київ: Росія на ТКГ відмовилася підтримати перемир'я з 1 квітня

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на Донбасі повідомила в середу, 31 березня, про відмову представників російської делегації в ТКГ підтримати пропозиції щодо відданості та необхідності дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Відповідні пропозиції озвучили представники української делегації та ОБСЄ, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці української делегації в ТКГ за підсумками засідання на рівні голів делегацій.

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"Засідання розпочалось із пропозиції голови української делегації Леоніда Кравчука забезпечити з 00:00 1 квітня дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню, (...). Цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Гайді Ґрау та координатор підгрупи з безпеки, голова СММ ОБСЄ посол Халіт Чевік", - повідомляє українська делегація в ТКГ.

За даними української сторони, Чевік також запропонував схвалити спільну узгоджену заяву ТКГ, що мала підтвердити прагнення сторін посилити режим припинення вогню та врятувати життя цивільних осіб та військового персоналу. "Таким чином, двоє з трьох представників ТКГ внесли конкретні пропозиції щодо забезпечення повернення до повного та всеосяжного режиму припинення вогню. На жаль, ані пропозиція Кравчука, ані представників ОБСЄ не знайшли підтримки з боку російської делегації", - зазначають у ТКГ.

Водночас представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що російська делегація в ТКГ відмовилася підтримати ці пропозиції, посилаючись на те, що "вже є ця пропозиція і навіщо її знову підтверджувати". "Ми всі дійсно розуміємо, що пропозиція є, але перезавантаження потрібне, тому що фактично режим тиші не дотримується. Результату немає", - додав Гармаш, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 29 березня Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ через участь у переговорах засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Маї Пирогової.

Як повідомлялося, останнім часом на Донбасі почастішали обстріли та порушення режиму припинення вогню. 26 березня внаслідок обстрілу загинуло четверо українських військових.