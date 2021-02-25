Кремль: РФ, ФРН і Франція готові до "нормандського" саміту, але за певних умов

Офіційний представник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив у середу, 31 березня, що лідери Росії, Німеччини та Франції погодилися на проведених напередодні переговорах з необхідністю проведення саміту у "нормандському" форматі. За словами Пєскова, проведення такої зустрічі можливе після активізації роботи політичних радників, зокрема щодо виконання домовленостей, досягнутих у Парижі.

"Що стосується саміту, то - так, справді всі говорили про те, що саміт необхідний, але також зазначали, що водночас ніхто не забуває про Паризький саміт і всі пам'ятають, що з імплементацією Паризьких домовленостей справи йдуть не найкращим чином", - сказав Пєсков журналістам, цитує "Інтерфакс". Він додав: "І тому була акцентована ідея про необхідність активізації переговорного процесу за лінією політрадників".

Речник Путіна зауважив, що лідерам держав навряд чи варто зустрічатися для того, щоб констатувати відсутність поступу чи для того, щоб висловити ще раз глибоку стурбованість у зв'язку з ескалацією напруженості на лінії зіткнення. "Стурбованості всі вже неодноразово висловлені, і відсутність поступу з виконання попередніх домовленостей теж неодноразово було констатовано. Тому мають справді наразі активізувати роботу політрадники задля того, щоб створити необхідні умови для такого потенційного саміту", - сказав Пєсков.

Мендель: Без України не домовляться

Водночас речниця президента України Юлія Мендель заявила в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", що жодні рішення щодо конфлікту на Донбасі без України не ухвалюватимуть.

"Ми чітко дотримуємося позиції, що жодні рішення про Україну не можуть прийматися без України. Лідери інших країн можуть згадувати й висловлювати свої позиції щодо ситуації в тому чи іншому регіоні чи в тій чи іншій країні", - сказала Мендель.

За її словами, лідери Франції, Німеччини та РФ обговорювали широкий порядок денний, зокрема, згадали й ситуацію на Донбасі. "Офіс президента вважає, що було б дивно, якби війна на Донбасі випала з міжнародного порядку денного, тим паче в переговорах, де бере участь російська сторона. Проте Україна продовжує переговори з усіма країнами "нормандського формату" на різних рівнях, і жодні рішення без участі України щодо України не можуть і не будуть прийматися", - наголосила вона.

Не в рамках "нормандського формату"

Так само радник глави Офісу президента (ОП) Україна Михайло Подоляк заявив, що відеоконференція президентів Німеччини, Франції та Росії відбувалася не в рамках "нормандського формату" і не потребувала обов'язкової присутності президента України. "Це були не переговори (в "нормандському форматі" - Ред.). Не всі міждержавні обговорення потребують обов'язкової нашої присутності", - написав Подоляк на своїй сторінці у Facebook у середу.

За даними радника глави ОП, велику частину порядку денного переговорів між Анґелою Меркель (Angela Merkel), Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним становили питання постачання російської вакцини "Спутник V" на європейський ринок, доля Олексія Навального, будівництво газопроводу "Північний потік-2", а також ситуація в Сирії, Лівії та ядерна програма Ірану.

"Проте за столом переговорів не було лідерів зазначених країн або, приміром, США", - наголосив він. "І от серед усього цього різноманіття одне з питань, "на секунд 30", стосувалося ситуації на Донбасі. Франція та Німеччина прямо вимагали від РФ дотримуватися мирних домовленостей, припинити ескалацію та провести зустріч у "нормандському форматі" найближчим часом. Жорстко, чітко, коротко. РФ же, як завжди, розповіла... про нібито невиконання "Мінська" з боку України. Кілька секунд ритуальних слів", - додав Подоляк.

30 березня президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент РФ Володимир Путін пізно ввечері у форматі відеоконференції обговорили загострення ситуації на Донбасі. Під час перемовин Макрон і Меркель закликали РФ узяти на себе зобов'язання зі стабілізації режиму припинення вогню на Донбасі.