Президент Європейської ради назвав умови покращення відносин з РФ

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили відносини між ЄС і Росією.

Як йдеться у пресрелізі Європейської Ради, поширеному в понеділок, 22 березня, розмова була проведена через заплановане засідання Євроради, яке відбудеться 25 і 26 березня і на якому, як очікується, обговорюватимуться відносини ЄС із РФ.

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У повідомленні зазначається, що під час розмови Шарль Мішель констатував, що відносини між Брюсселем та Москвою перебувають на низькому рівні, проте це зміниться, якщо, зокрема, буде прогрес у виконанні мінських угод із врегулювання ситуації на сході України.

"Президенти обговорили відносини між ЄС та Росією. Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС та Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід Європейського Союзу до п'яти керівних принципів, заснованих на основних цінностях ЄС. На сьогодні є розбіжності з багатьох питань. З точки зору ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямі, лише якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання мінських угод, припинення гібридних і хакерських атак на держави-члени та дотримання прав людини", - йдеться у пресрелізі.

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У цьому контексті було обговорено і справу російського опозиціонера Олексія Навального.

"Шарль Мішель повторив заклик ЄС до російської влади звільнити Навального та провести прозоре розслідування замаху на нього", - йдеться у повідомленні.

Тим часом пресслужба Кремля, коментуючи розмову Путіна з главою Європейської Ради, повідомила, що "Володимир Путін дав оцінку незадовільному стану зв'язків Росія-ЄС, що склався через неконструктивну, часом конфронтаційну лінію партнерів".

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"З російського боку підкреслена готовність до відновлення нормального деполітизованого формату взаємодії з Європейським Союзом, якщо до цього буде проявлена реальна зустрічна зацікавленість", - йдеться в повідомленні.

За даними Кремля, "порушувалися також питання боротьби з пандемією коронавірусу, зокрема, можливості використання російської вакцини "Спутник V", політичне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, ситуація в Білорусії і деякі інші актуальні теми".