 Президент Європейської ради назвав умови покращення відносин з РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2021

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Президент Європейської ради назвав умови покращення відносин з РФ

З точки зору ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямі, лише якщо буде прогрес виконанні мінських угод, припиненні гібридних та хакерських атак на держави Євросоюзу та дотримуватимуться права людини.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, під час якої вони обговорили відносини між ЄС і Росією.

Як йдеться у пресрелізі Європейської Ради, поширеному в понеділок, 22 березня, розмова була проведена через заплановане засідання Євроради, яке відбудеться 25 і 26 березня і на якому, як очікується, обговорюватимуться відносини ЄС із РФ.

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У повідомленні зазначається, що під час розмови Шарль Мішель констатував, що відносини між Брюсселем та Москвою перебувають на низькому рівні, проте це зміниться, якщо, зокрема, буде прогрес у виконанні мінських угод із врегулювання ситуації на сході України.

"Президенти обговорили відносини між ЄС та Росією. Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС та Росією перебувають на низькому рівні, і підтвердив підхід Європейського Союзу до п'яти керівних принципів, заснованих на основних цінностях ЄС. На сьогодні є розбіжності з багатьох питань. З точки зору ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямі, лише якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання мінських угод, припинення гібридних і хакерських атак на держави-члени та дотримання прав людини", - йдеться у пресрелізі.

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У цьому контексті було обговорено і справу російського опозиціонера Олексія Навального.

"Шарль Мішель повторив заклик ЄС до російської влади звільнити Навального та провести прозоре розслідування замаху на нього", - йдеться у повідомленні.

Тим часом пресслужба Кремля, коментуючи розмову Путіна з главою Європейської Ради, повідомила, що "Володимир Путін дав оцінку незадовільному стану зв'язків Росія-ЄС, що склався через неконструктивну, часом конфронтаційну лінію партнерів".

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"З російського боку підкреслена готовність до відновлення нормального деполітизованого формату взаємодії з Європейським Союзом, якщо до цього буде проявлена реальна зустрічна зацікавленість", - йдеться в повідомленні.

За даними Кремля, "порушувалися також питання боротьби з пандемією коронавірусу, зокрема, можливості використання російської вакцини "Спутник V", політичне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, ситуація в Білорусії і деякі інші актуальні теми".

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