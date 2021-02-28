Перший день візиту голови Європейської Ради до України: жорсткі слова на адресу РФ

Президент Європейської Ради Шарль Мішель у вівторок, 2 березня, розпочав свій дводенний візит до України з відвідування Донбасу. Його літак приземлився у Харкові, звідки Мішель прибув до прифронтового містечка Щастя на Луганщині. Тут він ознайомився із реалізацією проєктів, які фінансує ЄС, та з ситуацією, що склалася в регіоні, зокрема подивився, як живуть українці поблизу лінії зіткнення. Голова Європейської Ради закликав офіційний Київ надалі впроваджувати судову реформу та продовжувати боротися з корупцією.

Брюссель закликає Київ продовжити реформи

"Ви можете розраховувати і покладатися на постійну підтримку з боку Європейського Союзу, підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України. Ми вважаємо, що всі мають визнавати міжнародно визнані кордони (України. - Ред.)", - звернувся до українців Шарль Мішель, прибувши до Щастя. Він пообіцяв збільшувати фінансову підтримку України у відповідь на висловлене під час Євромайдану 2014-го року прагнення українського народу до євроінтеграції. Мішель нагадав про 600 мільйонів євро допомоги, яку ЄС надав Україні останнього року в рамках програми, спрямованої на подолання наслідків пандемії COVID-19, і назвав це "найбільшою допомогою країнам-партнерам ЄС, які не є членами Євросоюзу".

Під час візиту на Донбас Шарля Мішеля (п) зупроводжував президент України Володимир Зеленський (л)

Президент Європейської Ради відзначив поступ у впровадження реформ і боротьби з корупцією, який, за його словами, відбувся за час правління президента України Володимира Зеленського. Водночас Мішель зазначив, що в цих галузях треба ще багато зробити. "Українські громадяни заслуговують на судову систему, що поважатиме правосуддя, застосовуватиме його на практиці і демонструватиме, що немає безкарності для злочинців. Це має найвищу вагу з точки зору поліпшення умов для бізнесу та інвестицій в Україну", - сказав Мішель. Він пообіцяв, що ЄС надаватиме Києву в цьому питанні консультативну та фінансову допомогу, а також публічну підтримку.

Мішель побував фактично на фронті

Одразу після цих заяв, із якими Мішель звернувся до учасників форуму "Україна 30" через відеозв'зок, він у супроводі президента України Володимира Зеленського зустрівся із представниками міжнародних гуманітарних місій та відвідав контрольний пункт "Щастя" на лінії розмежування із проросійськими сепаратистами з так званої "ЛНР". Мішель та Зеленський також оглянули мобільний Центр надання адміністративних послуг біля контрольного пункту, подарований у межах Програми розвитку ООН.

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Представники Агентства ООН у справах біженців розповіли Мішелю та Зеленському про проєкти соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. А працівники місії Міжнародного комітету Червоного Хреста - про гуманітарні ініціативи захисту літніх людей, які проживають на лінії розмежування. Експерти Danish Demining Group і HALO Trust, які займаються розмінуванням територій, відзначили прискорення цієї роботи після набуття чинності закону України про протимінну діяльність.

Один із пунктів програми візиту Шарля Мішеля - Центр надання адмінпослуг у Щасті на Луганщині

Після ознайомлення зі ситуацією у місті Щастя Зеленський та Мішель дали пресконференцію, на якій президент України подякував європейському гостю за відвідання Донбасу. Український президент висловив сподівання, що ЄС посилюватиме тиск санкцій на Росію із тим, щоби змусити її виконувати мінські угоди і дати можливість досягнути "звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом". Зеленський поскаржився на "провокації з боку незаконних збройних формувань" і нагадав, що за останні 10 днів Україна втратила внаслідок цього двох воїнів. "Переконаний, що Європейська Рада під головуванням Шарля Мішеля наприкінці цього місяця матиме жорстку позицію стосовно агресії проти України", - заявив Зеленський.

Росія - "частина конфлікту на Донбасі"

Своєю чергою, Шарль Мішель зазначив, що він "побачив вплив прямої допомоги ЄС у Щасті" і пообіцяв, що ЄС цього року розпочне нову програму підтримки економічного розвитку та надання державних послуг в регіоні, а також фінансування пунктів в'їзду-виїзду до непідконтрольних Україні територій. За словами Мішеля, ЄС очікує від Росії забезпечення повного доступу для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всіх територій України, які наразі не контролюються урядом. Він зазначив, що пандемія COVID-19 не має бути використана як привід для подальшого відмежування цих територій від України. "На жаль, Росія не відповіла на ті політичні позитивні кроки, які зробила Україна для впровадження мінських угод. Саме тому наші економічні санкції проти Росії залишаються. Росія є частиною цього конфлікту, а не посередником", - заявив Шарль Мішель.

Тим часом, у Києві за участі народних депутатів "Опозиційної платформи - За життя" і працівників нещодавно закритих за рішенням Ради національної безпеки і оборони України телеканалів влаштували акцію протесту біля офісу представництва Євросоюзу в Україні. Мета акції - звернути увагу Мішеля на "протизаконне закриття телеканалів" і "наступ влади України на свободу слова". Але президент Європейської Ради має прибути до Києва лише 3 березня. Тут він планує взяти участь у зустрічах з українськими політиками та представниками громадськості. В програмі візиту Шарля Мішеля його підсумкова зустріч разом із Володимиром Зеленським з представниками засобів масової інформації. Візит Шарля Мішеля до України відбувається в межах його східноєвропейського турне, що триває від 28 лютого. Під час нього президент Євроради вже відвідав Грузію та Молдову.