 ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.12.2020

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Новини

ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги

Євросоюз виділив перший транш у 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Україні. Цей кредит піде на підтримку платіжного балансу країни.

Євросоюз виділив Україні перший транш макрофінансової допомоги

Євросоюз виділив Україні перший транш макрофінансової допомоги

Євросоюз у середу, 9 грудня, виділив Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми, спрямованої на подолання наслідків пандемії COVID-19. Він становить 600 мільйонів євро. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Це виділення посприяє макрофінансовій стабільності України, а також дозволить їй перенаправити ресурси на подолання тяжких негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу", - зазначили в пресслужбі.

"Україна лишається на високому місці на порядку денному ЄС. Це наша країна-сусідка і вона є частиною Європи. Ми готові надавати політичну, фінансову та технічну підтримку, зокрема у ці кризові часи", - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які ЄС виділяє для підтримки платіжного балансу країн-сусідів. Перший транш за цією екстреною програмою макрофіну не передбачав виконання конкретних вимог. Водночас передумовою його надання було продовження співпраці України з МВФ. А ось для виплати другого траншу в 600 мільйонів євро Києву доведеться виконати вісім критеріїв у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, покращення середовища для бізнесу та управління державними підприємствами, нагадали в Єврокомісії. Ці критерії прописані в Меморандумі про взаєморозуміння, який Україна ратифікувала у вересні.

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