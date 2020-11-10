ЄС виділив Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги

Євросоюз у середу, 9 грудня, виділив Україні перший транш макрофінансової допомоги з програми, спрямованої на подолання наслідків пандемії COVID-19. Він становить 600 мільйонів євро. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Це виділення посприяє макрофінансовій стабільності України, а також дозволить їй перенаправити ресурси на подолання тяжких негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу", - зазначили в пресслужбі.

"Україна лишається на високому місці на порядку денному ЄС. Це наша країна-сусідка і вона є частиною Європи. Ми готові надавати політичну, фінансову та технічну підтримку, зокрема у ці кризові часи", - заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Макрофінансова допомога - це кредити під низькі відсотки, які ЄС виділяє для підтримки платіжного балансу країн-сусідів. Перший транш за цією екстреною програмою макрофіну не передбачав виконання конкретних вимог. Водночас передумовою його надання було продовження співпраці України з МВФ. А ось для виплати другого траншу в 600 мільйонів євро Києву доведеться виконати вісім критеріїв у сфері управління державними фінансами, боротьби з корупцією, покращення середовища для бізнесу та управління державними підприємствами, нагадали в Єврокомісії. Ці критерії прописані в Меморандумі про взаєморозуміння, який Україна ратифікувала у вересні.