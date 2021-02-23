ЄС запровадив санкції щодо Росії та Китаю через порушення прав людини

Рада Євросоюзу запровадила санкції щодо 11 осіб і чотирьох організацій з Росії, Китаю та кількох інших країн за їхню причетність до грубих порушень прав людини. Ці обмежувальні заходи ухвалили міністри закордонних справ 27 країн ЄС на своєму засіданні в Брюсселі в понеділок, 22 березня. Список фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опублікували того ж дня в Офіційному журналі ЄС.

Ці санкції запровадили у рамках ухваленого в грудні 2020 року режиму санкцій за порушення прав людини в усьому світі. Особам зі списку відтепер заборонено в'їжджати до ЄС, а якщо вони мають активи на території об'єднання, то їх буде заморожено. Останнє стосується також юридичних осіб, проти яких запровадили обмеження.

Санкції ЄС за порушення прав сексуальних меншин у Чечні

У Росії під санкції потрапили два чиновники, відповідальні за переслідування сексуальних меншин у Чечні. Це командир загону поліції швидкого реагування "Терек" Абузайд Вісмурадов і колишній керівник поліції у місті Аргун Аюб Катаєв.

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Санкції щодо чотирьох осіб і однієї організації з Китаю запровадили за порушення прав уйгурів у провінції Сіньцзян. Це, зокрема, партійні чиновники та високопосадовий очільник силових структур у цьому регіоні.

Обмеження наклали також на чиновників або бойовиків з Північної Кореї, Лівії, Еритреї та Південного Судану.

Це вже другий пакет санкцій Євросоюзу за порушення прав людини. Перший запровадили на початку березня проти чотирьох російських високопосадовців, причетних, на думку ЄС, до арешту, переслідування та засудження опозиціонера Олексія Навального.