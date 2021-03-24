 Коментар: Чи миритиметься Байден з газопроводом Путіна-″вбивці″ до Німеччини | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2021

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Світ

Коментар: Чи миритиметься Байден з газопроводом Путіна-"вбивці" до Німеччини

Ви справді думаєте, що Джо Байден так легко прийме німецькі газові угоди з Володимиром Путіним, якого він вважає "вбивцею", а потім забезпечить захист від нього, питає оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер.

Труби для газопроводу Північний потік-2

Труби для газопроводу "Північний потік-2" у німецькому порту Мукран на острові Рюген

Новий президент США Джо Байден неодноразово підтверджував, наскільки цінними та політично важливими є для нього союзи Америки. У цьому він принципово відрізняється від свого попередника, який дивився на союзників як колектор на боржників. Утім, деякі суперечливі питання залишилися й після зміни влади в Сполучених Штатах, і одне з них - американська критика на адресу газопроводу "Північний потік-2".

Міністру закордонних справ ФРН Гайко Маасу (Heiko Maas) тепер довелося почути її особисто. Одна з претензій звучить так: підтримуючи цей газопровід, Німеччина грає на руку Росії в її спробі підірвати колективну безпеку НАТО. Це звучить не так різко, як заяви експрезидента США Дональда Трампа, проте досить схоже.

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Оглядач FAZ Клаус-Дітер Франкенберґер

Попри весь ентузіазм, пов'язвний зі зміною влади у Вашингтоні, федеральний уряд Німеччини повинен нарешті визнати, що збереження нинішнього курсу приведе його у безвихідь. Та уряд уперто тримається за проєкт, який роками викликав суперечки в ЄС та НАТО. І це в той час, коли господарю Кремля подобається його роль "спойлера".

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Як сильно в Берліні були роздратовані гаслом Трапма "Америка передусім". Але багато партнерів вважають позицію Німеччини щодо "Північного потоку-2" або Китаю цілком аналогічною.

Ще є час знайти шлях до виходу з кризи, яку німецький уряд сам і створив. Чи ви справді думаєте, що Байден так легко прийме німецькі газові угоди з Путіним, якого він вважає "вбивцею", а потім слухняно забезпечить захист від нього? 

Автор: Клаус-Дітер Франкенберґер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права перевидання. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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