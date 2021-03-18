47 країн ООН засудили Росію за агресію в Україні

Постійні представництва 47 країн світу при ООН засудили продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні. Відповідну спільну заяву було опубліковано міністерством закордонних справ України (МЗС) у п'ятницю, 26 березня, з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України".

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"Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується в заяві.

Утім, попри вимоги Генасамблеї ООН, Росія продовжила окупацію Криму. "Вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", - підкреслюється у заяві. Ці дії РФ підривають суверенітет і територіальну цілісність України, до того ж Москва зловживає та порушує права людини щодо осіб, які належать до етнічних та релігійних меншин на півострові та всіх інших, хто виступає проти російської окупації, зазнається в документі.

Дії РФ суперечать міжнародному праву

"Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включно зі статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані", - зауважують постійні представництва 47 країн при ООН.

Крім того вони "рішуче засудили" продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо її дії в окремих районах Донецької та Луганської областей, "що свідчать про нехтування нею її зобов'язаннями, взятими згідно з мінськими домовленостями". "Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - наголошується у заяві.

Країни підтримали зусилля нормандського формату та "тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до мінських домовленостей". Також вони вкотре закликали Росію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та Севастополя і повністю виконати відповідні резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації в Криму.

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Нагадаємо, що напередодні четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули та двоє дістали поранень унаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків неподалік населеного пункту Шуми поблизу Горлівки.

Зазначається, що обстріл позицій українських військових здійснювався з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. При цьому з літа 2021 року на лінії розмежування на Донбасі офіційно діє режим припинення вогню.