 47 країн ООН засудили Росію за агресію в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

47 країн ООН засудили Росію за агресію в Україні

Постійні представництва 47 країн світу при ООН засудили продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні та особливо її дії в окремих районах Донецької та Луганської областей.

26 березня четверо військовослужбовців ЗСУ загинули та двоє дістали поранень через обстріл бойовиками ОРДЛО, підтримуваних Росією

Українські військові на Донбасі

Постійні представництва 47 країн світу при ООН засудили продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні. Відповідну спільну заяву було опубліковано міністерством закордонних справ України (МЗС) у п'ятницю, 26 березня, з нагоди сьомої річниці схвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції 68/262 "Територіальна цілісність України".

Читайте також: Країни G7 засудили дії РФ з підриву суверенітету й цілісності України

"Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголошується в заяві.

Утім, попри вимоги Генасамблеї ООН, Росія продовжила окупацію Криму. "Вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", - підкреслюється у заяві. Ці дії РФ підривають суверенітет і територіальну цілісність України, до того ж Москва зловживає та порушує права людини щодо осіб, які належать до етнічних та релігійних меншин на півострові та всіх інших, хто виступає проти російської окупації, зазнається в документі.

Дії РФ суперечать міжнародному праву

"Дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включно зі статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані", - зауважують постійні представництва 47 країн при ООН.

Крім того вони "рішуче засудили" продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо її дії в окремих районах Донецької та Луганської областей, "що свідчать про нехтування нею її зобов'язаннями, взятими згідно з мінськими домовленостями". "Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - наголошується у заяві.

Країни підтримали зусилля нормандського формату та "тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до мінських домовленостей". Також вони вкотре закликали Росію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та Севастополя і повністю виконати відповідні резолюції Генасамблеї ООН щодо ситуації в Криму.

Читайте також: Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ?

Нагадаємо, що напередодні четверо військовослужбовців Збройних сил України загинули та двоє дістали поранень унаслідок обстрілу з боку підтримуваних Росією бойовиків неподалік населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. 

Зазначається, що обстріл позицій українських військових здійснювався з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. При цьому з літа 2021 року на лінії розмежування на Донбасі офіційно діє режим припинення вогню. 

Дивитись відео 04:30

"Новий Донбас" від Зеленського: які ризики і чого бракує плану реінтеграції (21.10.2020)

Також за темою

Ukrainischer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen | Denys Schmyhal und Armin Laschet

Голова партії Меркель Армін Лашет вимагає повернути Крим Україні 18.03.2021

Анексія Криму Росією та війна на Донбасі гальмують розвиток України, наголосив голова ХДС Армін Лашет на зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Ukraine Covid-19 Impfung für Soldaten

На Донбасі 20 березня загинув український військовий 20.03.2021

Від куль проросійських сепаратистів загинув один український військовослужбовець, повідомили в пресцентрі ООС.

G7 Außenminister Dinard Frankreich

Країни G7 засудили дії РФ з підриву суверенітету й цілісності України 18.03.2021

Спроби Росії узаконити незаконну анексію Криму не знайдуть визнання, наголосили глави МЗС країн G7. Також вони засудили порушення прав людини, вчинені Росією на півострові, зокрема, проти кримських татар.

Реклама

Докладно

Щеплення рятує життя, доводять розробники вакцин та клінічні дослідження

Зараження після щеплення можливе, але вакцинація рятує життя

Навіть вакциновані люди можуть заразитися коронавірусом. Але в них переважно розвиваються лише слабкі симптоми.  

Судно Ever Given заблокувало Суецький канал

Заблокований Суецький канал: чого чекати світовій економіці

Особливо від нинішньої ситуації з заблокованим Суецьким каналом може постраждати Європа, зокрема й Німеччина.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  