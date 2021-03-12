 Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.03.2021

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Україна

Стратегія деокупації Криму: порожня декларація чи історичний документ?

Київ вважає затверджену стратегію деокупації Криму історичним документом. Утім, не усі експерти поділяють цю думку.

Перший потяг, що прибув до Севастополя з Санкт-Петербурга, грудень 2019 року

Перший потяг, що прибув до Севастополя з Санкт-Петербурга, грудень 2019 року

Президент України Володимир Зеленський своїм указом 24 березня ввів у дію стратегію з деокупації і реінтеграції Криму, яка була раніше затверджена Радою національної безпеки і оборони України (РНБО). Оцінки документу експертами розходяться, але більшість визнає, що це стало першим офіційним дороговказом зі звільнення півострова від часу його анексії Росією.

Що передбачає стратегія деокупації Криму

В опублікованому тексті стратегії півострів і місто Севастополь проголошуються невід'ємною частиною території України та "тимчасово окупованими територіями". Офіційний Київ заявляє про протидію легітимізації Росією спробі цієї анексії, не визнає результатів "так званих "референдумів і виборів", проведених в Криму з порушенням українського законодавства і міжнародного права". Вирішення цього конфлікту передбачається всіма доступними засобами, але відзначається "пріоритетність політико-дипломатичних засобів".

Окрім цього, Україна не визнає примусового або автоматичного отримання громадянами України, які проживають в Криму, громадянства Росії і запроваджує заходи з перехідного правосуддя, зокрема щодо відшкодування збитків через "агресію Росії і окупацію". Київ виступає за "денуклеаризацію і демілітаризацію Кримського півострова", формує доказову базу щодо "міжнародних злочинів, які здійснює РФ і її окупаційна адміністрація в Криму". А також виступає проти послаблення персональних, спеціальних економічних та інших антиросійських санкцій, та ініціює міжнародний переговорний процес зі звільнення Криму.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав цю стратегію історичною. За його словами, вона є першим з "трьох китів політики", завдяки якій Київ сподівається повернути півострів. Двома іншими Кулеба вважає відновлення верховенства міжнародного права і повного суверенітету Києва над Кримом. Офіційна Москва відповіла на ці дії різко негативно. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія вважає нелегітимними і "посяганням на територіальну цілісність Росії" будь-які дії України з повернення собі контролю над окупованим Кримом. У МЗС України назвали "політичним булінгом" погрози Кремля тим державам, які збираються взяти участь у першому саміті дипломатичної ініціативи України "Кримська платформа" у травні цього року.

Лише декларативний характер? 

Оприлюднення стратегії з деокупації Криму стало приводом для дискусій і в українському суспільстві. Політичний аналітик Володимир Горбач закинув авторам документу "доволі декларативний характер" документу. На його думку, текст стратегії не дає громадянам відповіді на питання щодо шляхів і способів деокупації Криму. "Більше того, вселяє сумніви у адекватності оцінки реального стану справ на сьогодні. Наприклад, недооцінювання важливості кримсько-татарського фактора у цій стратегії деокупації. Часом складається враження, що автори підходять до цього питання ще з доокупаційними уявленнями", - сказав Горбач в коментарі DW.

Натомість заступниця представника президента України в Криму Таміла Ташева вказала на те, що стратегія є рамковим документом, від якого не слід сподіватися конкретних положень і плану дій. Такий план дій, як було сказано в рішенні Ради нацбезпеки і оборони, має бути в тримісячний термін розроблений Кабінетом міністрів України, нагадала Ташева. За її словами, чинна стратегія деокупації Криму визначає стратегічну політику держави і є відкритим документом "в тому числі для наших міжнародних партнерів".

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Ташева зазначила, що проблема захисту прав людини проходить наскрізною лінією через весь документ. "Мені, як кримській татарці, хотілося б, щоб там були більш точні згадки про відновлення прав кримських татар. Але там є декларація захисту корінних народів, якими є кримські татари, та захисту культурних релігійних прав кримськотатарського народу, інших корінних народів та їхнє право на самовизначення", - зазначила заступниця представника президента України в Криму в розмові з DW.

Реєстри збитків і питання Севастополя

Кримський експерт, співзасновник та головний редактор видання "Чорноморські новини" і керівник моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, який наразі проживає у Києві, сприйняв стратегію з деокупації Криму як довгоочікувану "доктрину з опису принципів, рамок і "червоних ліній". На його думку, документ передбачає здійснення тиску на Росію з метою проведення політики невизнання анексії півострова, посилення міжнародних санкцій і дипломатичної блокади.

Клименко впевнений, що виконання стратегії стане великою "адміністративно-управлінською революцією" в Україні. "За попередні роки держава і влада України не склали жодного реєструпорушень з боку російських авіакомпаній, які літають до Криму,ісуден, які заходять у кримські порти. Цей документ передбачає не тільки це, а й моніторинг на державному рівні порушень прав людини, створення реєстру мілітаризації Криму і розміщення там ядерної зброї, реєстр майна, яке втратила Україна і український бізнес, реєстр збитків України від експлуатації Росією шельфу Чорного моря та реєстру культурних цінностей і державний екологічний моніторинг півострова", - перелічив експерт у коментарі DW.Він також привітав положення стратегії, яким Україна не гарантує жодних майнових прав тим особам, які заїхали на територію Криму після його анексії.

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Утім, директор київського Інституту світової політики Євген Магда зазначив, що в опублікованій стратегії "складно знайти себе пересічному громадянину". "Те, що Україна буде підтримувати позови громадян в судах і не буде визнавати дії, спрямовані на юридичне оформлення майна, - добре, але як тим людям, хто проживає на окупованій території, себе знайти в цій стратегії, мені не зовсім зрозуміло", - сказав DW Магда.

Ще одним недоліком стратегії Магда вважає відсутність положень про скасування особливого статусу Севастополя, "який раніше багато в чому був визначений тим, що це була база російського Чорноморського флоту". Серед позитивів стратегії експерт назвав чітке визначення Росії країною-агресором. "Але усвідомлюючи, що офіційні документи є достатньо сухими, мені в цій стратегії дещо бракує знайти непримиренності, яка має відбуватися в словах і діях", - поскаржився експерт.

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Наслідки російської анексії для Криму

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Наслідки російської анексії для Криму

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Наслідки російської анексії для Криму

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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