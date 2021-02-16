 Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ через ″терористку″ в ній | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2021

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Україна призупинила участь у політичній підгрупі ТКГ через "терористку" в ній

Українська делегація в політичній підгрупі ТКГ не братиме участі в переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Маї Пирогової, заявив депутат ВР Андрій Костін.

Війна на Донбасі

Народний депутат України Андрій Костін, який представляє Україну в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі, заявив, що представники української делегації в цій підгрупі не братимуть участь у переговорах у присутності засудженої в Україні за тероризм і розшукуваної громадянки Маї Пирогової. Про це Костін сказав у інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", опублікованому в понеділок, 29 березня.

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"Коли під час переговорів бере участь людина, засуджена в Україні за терористичну діяльність, це дискредитує їх і робить неможливою нашу участь у такому форматі. Ми попросили оголосити перерву, доки її не буде усунено... Наша позиція чітка: ми не вестимемо роботу, доки в консультаціях братиме участь терористка", - сказав Костін. "Я сподіваюся, що ми більше не побачимо громадянку Пирогову на наших консультаціях", - додав він.

Як зазначив Костін, він не знає, хто її запросив і чи запросила її саме російська сторона. "Якщо ми не відреагуємо, то завтра туди (в ТКГ - Ред.) можна привести взагалі кого завгодно. З іншого боку, втрачається час, який міг би бути витрачений на обговорення якихось суттєвих питань. Звісно, є можливість нас звинуватити в тому, що ми затягуємо процес. Росія це розуміє і грає в таку гру", - пояснив представник України в політичній підгрупі ТКГ.

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Ще 16 березня представник України у ТКГ, донеччанин Сергій Гармаш повідомив про те, що українська делегація попросила про перерву в нарадах підгрупи з політичних питань, доки не буде врегульовано питання з відстороненням "громадських експертів" з окупованих територій, зокрема, Маї Пирогової, нагадує "Інтерфакс-Україна".

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