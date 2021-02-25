Кравчук: Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у квітні

Наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже у квітні. Про це у п'ятницю, 12 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак, і, відповідно, Козак - радник Путіна, і інші. Вони якраз і вирішують це головне питання про проведення зустрічі на найвищому рівні. Планується, поки, напевно, на квітень", - зазначив він, додавши, що передбачити позицію Росії дуже важко, оскільки вона змінюється кожен день.

Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні минулого року, однак він упродовж року так і не відбувся.

Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що має намір провести окремі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном в разі, якщо проведення спільної зустрічі "нормандської четвірки" затягнеться. Після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував відеоконференцію зовнішньополітичних радників лідерів країн на найближчий час.

План врегулювання на Донбасі

За словами Кравчука, Росії наданий проєкт плану з мирного врегулювання на Донбасі. "Вони кажуть, що плану немає. Якщо їм щось не вигідно, вони скажуть що завгодно, що не відповідає дійсності. Такий план є, і план такий знаходиться в Росії. А ось як вони до нього ставляться, буде видно", - сказав він.

Він зазначив, що поки це є пропозицією Німеччини, Франції та України. "А план буде тоді, коли буде схвалений чотирма державами. Тому що в "нормандському форматі" працюють не три, а чотири держави", - додав Кравчук. Напередодні прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що в Москві нічого не знають про план врегулювання на Донбасі.