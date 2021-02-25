Кравчук: Зустріч "нормандської четвірки" може відбутися у квітні

Зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" може відбутися вже у квітні. За словами глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, Україна, Франція та Німеччина передали Москві план врегулювання на Донбасі.
Наступна зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Франція, Німеччина, Росія) може відбутися вже у квітні. Про це у п'ятницю, 12 березня, в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.
"Зараз йде велика робота на рівні політичних радників, де бере участь Єрмак, і, відповідно, Козак - радник Путіна, і інші. Вони якраз і вирішують це головне питання про проведення зустрічі на найвищому рівні. Планується, поки, напевно, на квітень", - зазначив він, додавши, що передбачити позицію Росії дуже важко, оскільки вона змінюється кожен день.
Нагадаємо, останній саміт у "нормандському форматі" відбувся у Парижі у грудні 2019 року. Було заплановано, що наступний саміт пройде навесні минулого року, однак він упродовж року так і не відбувся.
Раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що має намір провести окремі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel) та президентом Франції Еммануелем Макроном в разі, якщо проведення спільної зустрічі "нормандської четвірки" затягнеться. Після цього керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував відеоконференцію зовнішньополітичних радників лідерів країн на найближчий час.
За словами Кравчука, Росії наданий проєкт плану з мирного врегулювання на Донбасі. "Вони кажуть, що плану немає. Якщо їм щось не вигідно, вони скажуть що завгодно, що не відповідає дійсності. Такий план є, і план такий знаходиться в Росії. А ось як вони до нього ставляться, буде видно", - сказав він.
Він зазначив, що поки це є пропозицією Німеччини, Франції та України. "А план буде тоді, коли буде схвалений чотирма державами. Тому що в "нормандському форматі" працюють не три, а чотири держави", - додав Кравчук. Напередодні прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що в Москві нічого не знають про план врегулювання на Донбасі.