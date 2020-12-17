Кулеба: Для прогресу на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки"

Для досягнення прогресу з урегулювання війни на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки", заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном у п'ятницю, 26 лютого, в Парижі.

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"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського саміту" 2019 року є відкриття пунктів пропуску в Щасті та в Золотому. Україна зробила все й відкрила ці пункти пропуску, але вони залишаються все ще закритими з того боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки". Тому що, незважаючи на всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним", - сказав Кулеба.

У свою чергу глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що на "нормандському саміті" 2019 року в Парижі було просування вперед, передає агенція "Інтерфакс-Україна". "Участь президента Зеленського вперше в цьому саміті дуже позитивно вплинула на зміну дискусії в цьому форматі. Ми затвердили план дій, і він іще досі актуальний, на столі. Ми бачимо, що багато зобов'язань, зокрема стосовно безпеки, дотримувалися певний час, зокрема припинення вогню, яке виконувалося донедавна, хоча останнім часом ситуація погіршилася", - визнав він.

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Ле Дріан також вказав, що в політичному плані "все, що було реалізовано, не відповідало очікуванням". Ле Дріан додав, що Франція і Німеччина докладатимуть усіх зусиль, щоб зобов'язання, взяті на себе на паризькому саміті "нормандської четвірки", виконали всі сторони. "Франція разом із Німеччиною підтримують функціонування "нормандського формату" для того, щоб розв'язати цей конфлікт. І ми рішуче надалі підтримуватимемо й докладатимемо всіх зусиль для того, щоб зобов'язання, взяті на "нормандському саміті" в Парижі 9 грудня 2019 року, виконали всі сторони, і для того, щоб можна було в конструктивному руслі готуватися до наступного саміту", - сказав він.

Крім того, міністр наголосив, що Франція не визнала і не визнаватиме незаконної анексії Криму Росією. "Ми й надалі рішуче підтримуватимемо суверенітет і територіальну цілісність України в її в міжнародно визнаних кордонах", - наголосив Ле Дріан.

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