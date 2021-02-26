 Маас закликав Росію дотримуватися прав людини в анексованому Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Маас закликав Росію дотримуватися прав людини в анексованому Криму

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, занепокоєний ситуацією у сфері прав людини в незаконно анексованому Росією Криму.

Гайко Маас

Гайко Маас (фото з архіву)

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, в п'ятницю, 26 лютого, висловив занепокоєння у зв'язку з ситуацією у сфері прав людини в незаконно анексованому Росією Криму та закликав РФ повністю дотримуватися міжнародних стандартів у цій сфері.

Відповідну заяву Маас зробив у зв'язку з сьомою річницею незаконної анексії Криму Росією. "Комітет міністрів (Ради Європи. - Ред.), як і раніше, занепокоєний тим, що після незаконної анексії Російською Федерацією ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася. Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року щодо Криму, я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональним і міжнародним механізмам моніторингу прав людини, а також неурядовим правозахисним організаціям у Криму й Севастополі", - йдеться в заяві.

Читайте також: США закликали Росію припинити окупацію Криму

Крім того, Маас як голова Комітету міністрів Ради Європи нагадав про засудження Комітетом незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права, й підтвердив його беззастережну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. "У зв'язку з цим хотів би також відзначити необхідність повної реалізації Мінських домовленостей і висновків паризького саміту ("нормандської четвірки". - Ред.) для припинення воєнного конфлікту на Донбасі", - додав голова Комітету міністрів.

Читайте також: Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму

Нагадаємо, що напередодні в ЄС заявили, що вітають дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення її територіальної цілісності, та розглянуть конкретні ідеї Києва щодо деокупації Криму.

Дивитись відео 03:24

Кримські політв’язні: мистецтво у Києві нагадує про бранців Кремля (09.02.2021)

Аудіо й відео до теми

У Севастополі будують оперу на замовлення Путіна за австрійським проєктом (15.02.2021)  

Також за темою

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський підписав указ про підтримку кримськотатарської мови та захист прав жителів Криму 26.02.2021

Президент Володимир Зеленський доручив уряду України вжити заходів для розвитку і підтримки кримськотатарської мови та культури, а також захисту прав жителів анексованого Росією Криму.

Autonome Republik Krim Feier zum 3. Jahrestag der Krim in Sewastopol

Євросоюз розгляне конкретні ідеї України щодо деокупації Криму 25.02.2021

Європейський Союз готовий розглянути конкретні ідеї України щодо відновлення її територіальної цілісності в Криму.

Symbolbild Russland Krim Krise

Коментар: Рішення ЄСПЛ - перша перемога України у боротьбі за Крим 15.01.2021

Визнання ЄСПЛ частково прийнятною скарги України щодо порушення Росією прав людини в анексованому Криму - важливий крок на шляху до деокупації півострова, вважає Сергій Руденко.

Реклама

Докладно

Володимир Путін і Віктор Медведчук

Євродепутатка: У ЄС є "симпатії" до санкцій щодо Медведчука

Інтерв'ю з Віолою фон Крамон про те, як у ЄС ставляться до санкцій щодо Медведчука та телеканалів.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  