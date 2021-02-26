Маас закликав Росію дотримуватися прав людини в анексованому Криму

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas), який головує в Комітеті міністрів Ради Європи, в п'ятницю, 26 лютого, висловив занепокоєння у зв'язку з ситуацією у сфері прав людини в незаконно анексованому Росією Криму та закликав РФ повністю дотримуватися міжнародних стандартів у цій сфері.

Відповідну заяву Маас зробив у зв'язку з сьомою річницею незаконної анексії Криму Росією. "Комітет міністрів (Ради Європи. - Ред.), як і раніше, занепокоєний тим, що після незаконної анексії Російською Федерацією ситуація з правами людини на Кримському півострові значно погіршилася. Зважаючи на рішення Європейського суду з прав людини від 14 січня 2021 року щодо Криму, я закликаю Росію повністю дотримуватися міжнародного гуманітарного права та міжнародних стандартів у сфері прав людини, зокрема шляхом надання безперешкодного доступу регіональним і міжнародним механізмам моніторингу прав людини, а також неурядовим правозахисним організаціям у Криму й Севастополі", - йдеться в заяві.

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Крім того, Маас як голова Комітету міністрів Ради Європи нагадав про засудження Комітетом незаконної анексії, яка є порушенням міжнародного права, й підтвердив його беззастережну й непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. "У зв'язку з цим хотів би також відзначити необхідність повної реалізації Мінських домовленостей і висновків паризького саміту ("нормандської четвірки". - Ред.) для припинення воєнного конфлікту на Донбасі", - додав голова Комітету міністрів.

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Нагадаємо, що напередодні в ЄС заявили, що вітають дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення її територіальної цілісності, та розглянуть конкретні ідеї Києва щодо деокупації Криму.