На Донбасі загинули двоє українських військових - ООС

На Донбасі загострюється ситуація - за минулу добу бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок їхніх обстрілів загинув один український військовослужбовець. А з початку поточної доби загинув ще один український солдат. Про це у вівторок, 23 лютого, повідомив пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у соцмережі Facebook.

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"Поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - йдеться в повідомленні стосовно 22 лютого.

Також бойовики обстрілювали позиції українських військових неподалік Водяного на Приазов'ї, у передмісті Мар'їнки, біля Первомайського та поблизу Південного з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок цих обстрілів був поранений ще один український військовослужбовець.

Один військовий загинув 23 лютого

Від початку поточної доби в ООС зафіксували три порушення режиму припинення вогню. "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн - отримав осколкові поранення", - зазначили в пресцентрі ООС.

Крім того, поточної доби бойовики стріляли по українським військовим з мінометів 120-го калібру поблизу Красногорівки, а в передмісті Авдіївки - зі станкових протитанкових гранатометів. У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли бойовиків.

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