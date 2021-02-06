ДБР відкрило провадження за фактом загибелі трьох бійців на Донбасі

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило в неділю, 14 лютого, кримінальне провадження у зв'язку з загибеллю трьох військовослужбовців на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. За даними пресслужби ДБР, провадження відкрито за частиною 3 статті 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі і висловлює співчуття рідним і близьким бійців, зазначається на сайті ДБР.

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території - велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців", - зазначив виконувач обов'язків директора відомства Олексій Сухачов. Зараз на місці події працюють слідчі ДБР у Краматорську, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 лютого поблизу селища Новолуганське в Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, 6 лютого поблизу Мар'їнки загинуло двоє українських військовослужбовців, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

У четвер, 11 лютого, за даними штабу Операції об'єднаних сил (ООС), на Донбасі внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків загинули двоє українських бійців.

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення вогню, однак регулярно повідомляється про його порушення.

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