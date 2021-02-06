 ДБР відкрило провадження за фактом загибелі трьох бійців на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

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Новини

ДБР відкрило провадження за фактом загибелі трьох бійців на Донбасі

На місці події працюють слідчі ДБР у Краматорську, повідомили в відомстві. Керівництво ДБР обіцяє тримати розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі (архівне фото)

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило в неділю, 14 лютого, кримінальне провадження у зв'язку з загибеллю трьох військовослужбовців  на підконтрольній Україні території Донбасу в районі Новолуганського. За даними пресслужби ДБР, провадження відкрито за частиною 3 статті 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану).

Керівництво Державного бюро розслідувань тримає розслідування даного кримінального провадження на особистому контролі і висловлює співчуття рідним і близьким бійців, зазначається на сайті ДБР. 

"Смерть військовослужбовців на контрольованій території - велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців", - зазначив виконувач обов'язків директора відомства Олексій Сухачов. Зараз на місці події працюють слідчі ДБР у Краматорську, йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 лютого поблизу селища Новолуганське в Бахмутському районі Донецької області внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, 6 лютого поблизу Мар'їнки загинуло двоє українських військовослужбовців, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

У четвер, 11 лютого, за даними штабу Операції об'єднаних сил (ООС), на Донбасі внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків  загинули двоє українських бійців.

З 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим припинення вогню, однак регулярно повідомляється про його порушення.

Читайте також: Зеленський каже про дієвість перемир'я на Донбасі на тлі зниження втрат ЗСУ

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  • Перемога і мир

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Перемога і мир

    Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".

  • Гроші на колесах

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Гроші на колесах

    Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.

  • Коротка передишка

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Короткий перепочинок

    2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.

  • На фронті

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    На фронті

    Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.

  • Без надії

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Без надії

    73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.

  • Мир на умовах ворога

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Мир на умовах ворога

    Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.

  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Потрібні мирні переговори

    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

    Нарешті мир?

    Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.

    Автор: Дженніфер Ваґнер


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