 Троє українських військових загинули на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Троє українських військових загинули на Донбасі

Біля селища Новолуганське 14 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців.

Ukraine Soldat an einem Checkpoint zur Ostukraine

Троє військовослужбовців загинули в неділю, 14 лютого, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС), поблизу Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області. Це сталося внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"14 лютого, неподалік від населеного пункту Новолуганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", при переміщенні на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - ідеться у повідомленні. Обставини трагедії з'ясовуються.

Читайте також: Засідання Радбезу ООН щодо Донбасу: Росії закинули розпалювання конфлікту

Нагадаємо, 11 лютого Донбас з робочою поїздкою відвідував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що з 27 липня 2020 року в регіоні діє режим припинення вогню, констатував, що кількість обстрілів з боку бойовиків останнім часом збільшилась, однак заявив про дієвість перемир'я. Зеленський також навів дані про втрати українських збройних сил за останні роки. Так, у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і були поранені 799. У 2019 році, за словами Зеленського, було вбито 100 військових, поранено 507, а в  2020 році - вбито 50 українських військових, поранено 338.

  • Широкине на Донбасі на березі Азовського моря

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Останній наступ

    Штурм Широкиного почався 10 лютого 2015 року - за два тижні після обстрілу Маріуполя бойовиками "ДНР", під час якого загинули десятки цивільних. Силам АТО вдалось відсунути лінію фронту на кілька кілометрів східніше Маріуполя - від лютого 2016 року Широкине повністю контролюється українськими військовими. Бої за Широкине стали останньою значною наступальною операцією українських сил за час війни.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    За роки війни - десятки загиблих

    За інформацією "Східноукраїнського центру громадських ініціатив", у Широкиному загинули 12 місцевих мешканців, 24 зазнали поранень - це ті, чиї імена вдалося встановити. Крім того, за даними правозахисної організації, за роки війни у селищі полягли щонайменше 58 українських військових.

  • Широкине на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Підконтрольне, але закрите

    До війни у Широкиному мешкали близько 1800 людей, а влітку щороку відпочивали кілька тисяч туристів. Нині туристична інфраструктура вщент зруйнована, а останні мешканці залишили селище у червні 2015 року. Сьогодні більшість широкинців мешкає у сусідньому Маріуполі, а Широкине закрите для цивільних.

  • У Широкиному на Донбасі живуть лише військові

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Військові - єдині мешканці селища

    Нині у Широкиному мешкають лише військові. У 2015 році велись розмови про демілітаризацію селища. Утім, після протестів мешканців Маріуполя від цієї ідеї відмовились.

  • Пляж у Широкиному на Донбасі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Укріплений пляж

    На колись заповненому відпочивальниками пляжі - бетонні укріплення проти десанту противника. Нині в морі, яке знало сміх і забави дітей, ніхто не купається. Військові кажуть, що тут вони у зоні видимості сепаратистів.

  • Колись це була школа у Широкиному

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Відбудові не підлягає

    На світлині - широкинська школа. Більшість будинків у селищі під час боїв були зруйновані або пошкоджені. Колишній керівник військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський ще у 2015 році заявив, що селище відновленню не підлягає - простіше побудувати заново.

  • Будівля школи у Широкиному відновленню не підлягає

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Всередині школи

    До війни у широкинській школі навчались близько 130 дітей. У понівечених уламками класних кімнатах досі розкидані підручники, зошити і журнали.

  • Міна, яка досі не вибухунула. Широкине

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Небезпека - на кожному кроці

    На світлині - 82-міліметрова міна, що застрягла в асфальті і не вибухнула. Через тотальну замінованість сенсу ставити попереджувальні таблички просто немає. "Один рік війни - п'ять років розмінування, - каже військовий, що супроводжує кореспондента DW. - Ось і рахуйте".

  • Храм у Широкиному залишився неушкодженим

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Церква біля "Шпиля Пушкіна"

    Храм Св. Сергія Радонезького - одна з небагатьох будівель у Широкиному, які не зазнали значних ушкоджень. Пагорб, під яким розташована церква, місцеві називали "Шпиль Пушкіна" - за переказами, російський поет зупинявся тут на шляху до заслання.

  • Тетраподи між Широкиним і Маріуполем

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Тетраподи на захисті Маріуполя

    Бетонні тетраподи використовуються для будівництва хвилерізів - споруд, що захищають берегову лінію від руйнування. Після початку війни багатотонні конструкції встановили між Широкиним і Маріуполем, щоб перекрити шлях у місто танкам з боку самопроголошених республік.

  • За кілька кілометрів від Широкиного вирує мирне життя - у Маріуполі

    Курорт-привид на Азовському морі: cьомий рік війни у Широкиному

    Між війною і миром - лише кілька кілометрів

    Від Широкиного до східних околиць Маріуполя - по прямій менш ніж десять кілометрів, а до центру - двадцять. У пів мільйонному місті нині вирує мирне життя, а за результатами одного з опитувань Маріуполь навіть увійшов у десятку найкомфортніших міст України - попри близькість до війни і жахливу екологію.

    Автор: Микола Бердник


Також за темою

Ukraine | Präsident Wolodymyr Selenskyj in Donezk

У день візиту Зеленського на Донбас загинуло двоє бійців ЗСУ 12.02.2021

У день, коли відбувся візит президента України Володимира Зеленського та послів країн Великої сімки на Донбас, загинули двоє військових Збройних сил України.

Ukraine Parlament Sitzung Arsen Avakov

На Донбасі різко загострилася ситуація на фронті - Аваков 05.02.2021

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на Донбасі за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації - українських вояків обстрілюють з мінометів та снайперської зброї.

Ukraine Coronavirus Militär

Київ повідомив про двох загиблих військових на Донбасі 06.02.2021

У штабі ООС повідомили про загибель двох українських військовослужбовців унаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ще один боєць отримав поранення під час обстрілів з боку сепаратистів.

Реклама

Докладно

Гроші повернуто - санкції можна знімати, вважає Денис Шмигаль

Що не так із заявою Шмигаля про санкції ЄС проти Януковича

Санкції ЄС скасовуються, а грошей Януковича так і нема. Чому так?  

Будівля НБУ

Голова НБУ: Рекомендації МВФ буде враховано

Голова НБУ прокоментував підсумки роботи місії МВФ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  