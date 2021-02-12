Троє українських військових загинули на Донбасі

Троє військовослужбовців загинули в неділю, 14 лютого, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС), поблизу Новолуганського в Бахмутському районі Донецької області. Це сталося внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, повідомляє пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Північ" у соціальній мережі Facebook.

"14 лютого, неподалік від населеного пункту Новолуганське, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", при переміщенні на позиції внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - ідеться у повідомленні. Обставини трагедії з'ясовуються.

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Нагадаємо, 11 лютого Донбас з робочою поїздкою відвідував президент України Володимир Зеленський. Він нагадав, що з 27 липня 2020 року в регіоні діє режим припинення вогню, констатував, що кількість обстрілів з боку бойовиків останнім часом збільшилась, однак заявив про дієвість перемир'я. Зеленський також навів дані про втрати українських збройних сил за останні роки. Так, у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і були поранені 799. У 2019 році, за словами Зеленського, було вбито 100 військових, поранено 507, а в 2020 році - вбито 50 українських військових, поранено 338.