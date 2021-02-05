Зеленський каже про дієвість перемир'я на Донбасі на тлі зниження втрат ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Донецької області в четвер, 11 лютого, вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку, а також наголосив на необхідності режиму припинення вогню, повідомляє пресслужба президента України.

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"Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеосяжного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що в 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і були поранені 799. У 2019 році, за словами Зеленського, було вбито 100 військових, поранено 507, а в 2020 році - вбито 50 українських військових, поранено 338.

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Зеленський пов'язав зростання обстрілів останнім часом "зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи" з врегулювання ситуації на Донбасі.

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У поїздці Зеленського супроводжували посли країн Великої сімки, які також вшанували пам'ять загиблих українських воїнів.

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