На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

На лінії розмежування на Донбасі з 00.01 за місцевим часом понеділка, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ці домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Москви і Києва.

Тим часом Україна направила на Донбас військових, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН. Як повідомляється в Facebook на сторінці операції об'єднаних сил (ООС) України, вони вже почали прибувати "на першу лінію оборони". "Такий крок, перш за все, дозволить не відволікати особовий склад підрозділів ООС від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації", - наголошувалось в заяві. При цьому Київ вказував, що режим припинення вогню не позбавляє українських військових права на відповідь при порушенні угоди противником.

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Путін підтримав цю домовленість, повідомили в офісі Зеленського. Глави держав також погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.

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Президенти також обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

США підтримують зусилля України

Вашингтон і Лондон вже відреагували на набуття чинності перемир'я. "США активно підтримують рішучі зусилля України щодо повного впровадження припинення вогню", - наголошується на сторінці посольства Сполучених Штатів у Києві. "Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним особам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, і відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України", - вважають у Вашингтоні.

Посол Великобританії: Росія повинна виконати свої зобов'язання

Своєю чергою, посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс привітала угоду в рамках Тристоронньої контактної групи про додаткові заходи щодо припинення вогню. "Я справді вірю, що це реалізується, і цивільні особи в Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - зазначила дипломатка. "Росія повинна виконувати зобов'язання, включаючи вплив на збройні формування, які вона підтримує в Україні", - додала диппредставниця.

В офісі президента України Володимира Зеленського раніше вказували, що якщо припинення вогню дотримуватиметься, це відкриє шлях "для виконання інших пунктів" Мінських угод.

Нова угода про припинення вогню була досягнута 22 липня на зустрічі ТКГ. За час війни, яка триває з 2014 року, з обох сторін загинули понад 14 000 осіб. За останніми офіційними даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на кінець жовтня 2019 року з боку України загинули 4100 військових, з боку озброєних груп сепаратистів "ЛНР/ДНР" - 5650 осіб. Жертви серед цивільного населення, включно з пасажирами, які загинули внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines становили 3345 осіб.