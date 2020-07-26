Таких повних і всеосяжних угод щодо припинення вогню від початку війни на Донбасі у 2014 році було вже понад 20. Усі вони завершувалися провалом.
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
На лінії розмежування на Донбасі з 00.01 за місцевим часом понеділка, 27 липня, набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Ці домовленості були досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) з врегулювання на сході України у складі представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також Москви і Києва.
Тим часом Україна направила на Донбас військових, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН. Як повідомляється в Facebook на сторінці операції об'єднаних сил (ООС) України, вони вже почали прибувати "на першу лінію оборони". "Такий крок, перш за все, дозволить не відволікати особовий склад підрозділів ООС від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації", - наголошувалось в заяві. При цьому Київ вказував, що режим припинення вогню не позбавляє українських військових права на відповідь при порушенні угоди противником.
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі. Путін підтримав цю домовленість, повідомили в офісі Зеленського. Глави держав також погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі.
Президенти також обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.
США підтримують зусилля України
Вашингтон і Лондон вже відреагували на набуття чинності перемир'я. "США активно підтримують рішучі зусилля України щодо повного впровадження припинення вогню", - наголошується на сторінці посольства Сполучених Штатів у Києві. "Дотримання режиму припинення вогню дасть перепочинок цивільним особам, які постраждали від насильства, що триває понад шість років, і відкриє шлях до повного і всебічного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України", - вважають у Вашингтоні.
Посол Великобританії: Росія повинна виконати свої зобов'язання
Своєю чергою, посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс привітала угоду в рамках Тристоронньої контактної групи про додаткові заходи щодо припинення вогню. "Я справді вірю, що це реалізується, і цивільні особи в Донбасі побачать стійке зменшення насильства", - зазначила дипломатка. "Росія повинна виконувати зобов'язання, включаючи вплив на збройні формування, які вона підтримує в Україні", - додала диппредставниця.
В офісі президента України Володимира Зеленського раніше вказували, що якщо припинення вогню дотримуватиметься, це відкриє шлях "для виконання інших пунктів" Мінських угод.
Нова угода про припинення вогню була досягнута 22 липня на зустрічі ТКГ. За час війни, яка триває з 2014 року, з обох сторін загинули понад 14 000 осіб. За останніми офіційними даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини, станом на кінець жовтня 2019 року з боку України загинули 4100 військових, з боку озброєних груп сепаратистів "ЛНР/ДНР" - 5650 осіб. Жертви серед цивільного населення, включно з пасажирами, які загинули внаслідок катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines становили 3345 осіб.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Найменший та найпівденніший пункт пропуску
КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик
Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Люди звикли до життя на КПВВ
52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Майже звичайне сільське життя
Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
У Пищевику - жодного неушкодженого будинку
Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Укриття на КПВВ тримають напоготові
Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Мінні поля Донбасу
Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Перевірки, як на кордоні
Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Війна війною, а музика грає
64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Фронт зовсім поруч з КПВВ
До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Петро й Іван
Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".
Життя на лінії фронту в Приазов'ї
Пухнастий спецпідрозділ
Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.