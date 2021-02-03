 На Донбасі різко загострилася ситуація на фронті - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2021

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На Донбасі різко загострилася ситуація на фронті - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що на Донбасі за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації - українських вояків обстрілюють з мінометів та снайперської зброї.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що за останній тиждень ситуація на Донбасі різко загострилася. Про це він сказав ввечері четверга, 4 лютого, в ефірі телеканалу "1+1".

Він також заявив, що через це президент України Володимир Зеленський був змушений терміново відправити на схід країни начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. Це, мовляв, відбулося просто під час засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), на якому ухвалювалося рішення про застосування санкцій проти телеканалів "112", NewsOne та ZIK.

"Президент був змушений Хомчака негайно відправити на схід, на лінію фронту. Тому що у нас там відбувається різке загострення ситуації за останній тиждень. Жодного мирного процесу вже немає. діють міномети, діють снайперські обстріли. Війна триває", - заявив Аваков. Він додав, що дивитися на рішення про запровадження санкцій проти телеканалів варто саме через призму загострення ситуації на Донбасі.

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Український військовий загинув на Донбасі

Другого лютого внаслідок пострілу снайпера загинув військовий Збройних сил України (ЗСУ). Лише в цей день, за інформацією штабу Операції об'єднаних сил (ООС) проросійські сепаратисти порушили режим припинення вогню вісім разів.

А у четвер, 4 лютого, неподалік від населеного пункту Пвіденне під час обстрілу з міномету та стрілецької зброї один військовослужбовець зазнав вогнепального поранення. Зараз він перебуває у лікарні.

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