Київ повідомив про двох загиблих військових на Донбасі

Двоє українських військовослужбовців загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої поблизу Мар'їнки на Донбасі. Про це в суботу, 6 лютого, повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) на сторінці штабу в Facebook. "В районі населеного пункту Мар'їнка під час висування на позиції троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Від отриманих поранень двоє захисників загинули, за життя третього борються медики", - сказано в повідомленні.

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На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку. Обставини з'ясовуються, йдеться далі.

Крім того, унаслідок обстрілу зі стрілецької зброї поблизу Пісків, отримав вогнепальне поранення один український військовослужбовець. Згідно з повідомленням, поранений "оперативно доставлений до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога".

Раніше в штабі повідомлялося про 10 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань проросійських сепаратистів, унаслідок чого поранення отримало двоє військовослужбовців ООС.

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Тим часом представники самопроголошеної "ДНР" повідомили цього дня на своїх інформресурсах про артилерійські обстріли окраїн Донецька загонами ЗСУ. Про жертв та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, днями міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков констатував значне погіршення ситуації в районі конфлікту на Донбасі. "Жодного мирного процесу вже немає. (…) Війна триває", - сказав Аваков. З початку лютого вже не вперше повідомляється про втрати серед військовослужбовців ООС.