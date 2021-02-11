 У день візиту Зеленського на Донбас загинуло двоє бійців ЗСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2021

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У день візиту Зеленського на Донбас загинуло двоє бійців ЗСУ

У день, коли відбувся візит президента України Володимира Зеленського та послів країн Великої сімки на Донбас, загинули двоє військових Збройних сил України.

Володимир Зеленський у шоломі й бронежилеті під час робочого візиту а Донецьку область 11 лютого

Володимир Зеленський під час робочого візиту в Донецьку область 11 лютого

У четвер, 11 лютого, на Донбасі внаслідок порушень режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків загинули двоє бійців Збройних сил України (ЗСУ). Про це у п'ятницю, 12 лютого, повідомили у пресцентрі штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

Одного з військових було поранено снайперським вогнем поблизу Зайцевого. "Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та, на жаль, від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю", - зазначається у повідомленні. Ще один військовий загинув поблизу Новомихайлівки внаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета.

Загалом протягом доби, зазначають у пресцентрі ООС, було зафіксовано п'ять випадків порушення режиму припинення вогню.

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Обстріли на тлі візиту Зеленського на Донбас

Саме в цей день президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Донецької області. При цьому його супроводжували посли країн Великої сімки, які разом із президентом вшанували пам'ять загиблих військових.

Під час візиту Зеленський учергове наголосив на важливості припинення вогню навіть на тлі збільшення кількості обстрілів з боку проросійських сепаратистів, що відбулося останнім часом. "Ми в принципі розуміємо, що режим припинення вогню потрібен тільки нам. Ми в принципі розуміємо, що сепаратисти хочуть його зірвати. Ми це розуміємо. Але стійкість наших військових говорить про те, що ми не дамо це зробити", - заявив президент України.

За його словами, перемир'я продемонструвало свою дієвість, адже у 2020 році було вбито 50 військових, тоді як у 2019 році - 100 бійців ЗСУ, а у 2018 році - 121 військовослужбовця. "Однак як би скептично хтось не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", - заявив Зеленський.

Вже восьмеро загиблих військових від початку року

Разом із двома жертвами обстрілів проросійських бойовиків 11 лютого загальна кількість бійців ЗСУ, що загинули з початку року, сягнула восьми осіб. Так, 6 лютого під Мар'їнкою на міні підірвалися двоє військових, а 2 лютого під Торецьком один боєць загинув від кулі снайпера.

11 та 21 січня українські військові загинули внаслідок обстрілів - біля Пісків та Гнутового відповідно. А 30 січня у шпиталі помер ще один боєць. Його було поранено чотирма днями раніше в районі Попасної.

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