 Українці найбільше довіряють ЗСУ, церкві та ДСНС - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2020

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Українці найбільше довіряють ЗСУ, церкві та ДСНС - опитування

Лідерами довіри українців стали ЗСУ та церква. У той же час найбільше недовіри висловлюється на адресу чиновників, судів і російських ЗМІ.

Українці найбільше довіряють своїм збройним силам

Українці найбільше довіряють своїм збройним силам

Українці найчастіше довіряють Збройним силам України, церкві, ДСНС і не довіряють українським чиновникам, судам і російським ЗМІ. Про це свідчать результати опублікованого у вівторок, 10 листопада, соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Згідно з даними дослідження, серед державних і громадських інститутів найчастіше довіра висловлюється Збройним силам України (66 відсотків опитаних), церкві (62 відсотка), Державній службі з надзвичайних ситуацій (60 відсотків).

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Соцопитування також засвідчило, що українці схильні довіряти Державній прикордонній службі (55 відсотків), Національній гвардії України та добровольчим батальйонам (по 52 відсотка). Крім того, згідно з даними опитування, українці довіряють місцевим органам влади: 54 відсотка довіри главі міста, села або селища і 50 відсотків - відповідній місцевій раді.

Не довіряють чиновникам, судам і російським ЗМІ

Стосовно недовіри, то, як показало опитування, найчастіше вона висловлюється на адресу державного апарату і чиновників - їм не довіряють 79 відсотків опитаних. Українському парламенту не довіряють 76 відсотків, уряду - 75 відсотків, політичним партіям - 73 відсотка. Також високий рівень недовіри до антикорупційних структур України: НАБУ не довіряють 72,5 відсотка респондентів, Нацагентству з питань запобігання корупції - 71 відсоток, САП і ВАКС - по 70 відсотків.

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Також українці не схильні довіряти судам. Рівень недовіри до Конституційного суду - 65 відсотків, до місцевих судів - 63 відсотка, Верховного Суду - теж 63 відсотка.

Російським ЗМІ, згідно з даними дослідження, не довіряють 79 відсотків респондентів.

Українці налаштовані песимістично

Також більшість українців (65,5 відсотка) вважає, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку, при цьому половина (50 відсотків відсотків) вважає, що здолати труднощі Україна зможе тільки у віддаленій перспективі.

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Дослідження проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що представляє доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

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