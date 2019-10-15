Опитування: українці краще ставляться до росіян, ніж росіяни - до українців

Українців, які добре ставляться до РФ, нині більше, ніж росіян, які добре ставляться до України. Про це свідчать результати спільного дослідження "Левада-центру" і Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), повідомляє у п'ятницю, 17 квітня, інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Респондентів в Україні запитували: "Як ви загалом наразі ставитеся до Росії?", а респондентів у РФ - "Як ви загалом наразі ставитеся до України?".

Більшість опитаних українців добре ставляться до Росії

54 відсотки опитаних українців добре або дуже добре ставляться до РФ. 33 відсотки сприймають Росію погано або дуже погано. Ще 13 відсотків не визначилися з відповіддю. Від вересня 2019 року цей показник майже не змінився, зазначає "Інтерфакс-Україна".

41 відсоток опитаних росіян добре або дуже добре ставиться до України. Це менше, ніж у вересні 2019 року (тоді таких було 56 відсотків). 47 відсотків опитаних росіян нині сприймають Україну негативно (у вересні про це заявив 31 відсоток опитаних).

Кордони й незалежні відносини

39 відсотків опитаних українців вважають, що кордони з РФ мають бути закриті. 51 відсоток опитаних бажає незалежних відносин із Росією, але без прикордонного й митного контролю.

26 відсотків опитаних росіян підтримують закриті кордони з Україною, 56 відсотків воліли б скасувати прикордонний і митний контроль.

Опитування "Ставлення населення України до Росії та населення Росії до України" проводять із 2008 року. За весь період спостережень, крім вересня 2019 року, українці краще ставилися до РФ, ніж росіяни до України, пише "Інтерфакс".

КМІС проводив всеукраїнське опитування громадської думки з 8 до 18 лютого 2020 року методом особистого інтерв'ю 2038 респондентів, які проживають в усіх регіонах України (крім Криму й непідконтрольних уряду окремих районів Донецької та Луганської областей). "Левада-центр" проводив опитування за репрезентативною вибіркою 1600 осіб із 23 до 29 січня 2020 року.