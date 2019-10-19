Судова реформа: бізнес не став більше довіряти українським судам

Довіра бізнесу до судової системи України в 2019-му році не зросла. Це випливає з представленого Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у середу, 20 травня, чергового експертного дослідження "Судовий індекс". Воно проведене у партнерстві з юридичною компанією Sayenko Kharenko NewLaw Firm з 6 по 20 квітня цього року серед 92 правників та більш ніж 100 топ-менеджерів компаній, які входять в асоціацію.

Згідно з результатами дослідження, інтегральний показник Судового індексу дещо знизився - до 2,45 бала за п’ятибальною шкалою (2,48 бала в попередньому періоді). При цьому показник індексу перебуває в негативній площині протягом усієї історії дослідження з 2013 року, зазначають в асоціації.

У ЄБА вказують, що точкове погіршення продемонстрували всі складові індексу. Учасники опитування найвище оцінили доступність судових рішень та судового захисту, кваліфікацію та професіоналізм суддів, а найгірше - терміни ухвалення судових рішень і рівень незалежності судової системи від органів державної влади.

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Судова корупція і затягування розгляду справ

Найбільш негативно на довіру до судової гілки влади впливають корупція під час судового процесу, значна завантаженість судів, якість судочинства та завелика тривалість розгляду справ і підготовки судових рішень, випливає з дослідження. Партнерка Sayenko Kharenko NewLaw Firm Олена Сукманова зазначила: "Довіра до судової влади - це не просто цифри або індекси, це довіра до країни, її здатності захистити справедливість, демократичні цінності та європейський шлях".

Виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко своєю чергою вказала на зниження оцінки роботи судової системи в перший рік президентства Володимира Зеленського у порівнянні з попереднім роком. "Ми бачимо певне погіршення настроїв після того, як анонсоване реформування судової системи було фактично поставлене на паузу. Ми маємо відновити довіру до нашої системи правосуддя, якщо хочемо, щоб в Україну приходили інвестори, та побудувати прозорі судові органи - це той обов’язковий мінімум, який потрібен для розвитку економіки та створення привабливого бізнесклімату", - зазначила Дерев'янко.

Яким судам довіряють більше?

Опитані під час дослідження бізнесмени та правники традиційно найкраще оцінили роботу господарських судів - 2,56 бала з 5-ти можливих. Тоді як і загальні, і адміністративні суди отримали від респондентів по 2,40 бала. При цьому опитані керівники компаній висловили значно нижчу довіру до всіх видів судів, аніж юристи, - 1,98 бала з 5-ти.

Кількість тих, хто зовсім не довіряє українським судам, і тих, хто має бодай деяку довіру, виявилася майже однаковою. Кожен десятий учасник опитування вважає судову систему України упередженою. Неупередженою її назвав лише один відсоток респондентів. Лише два відсотки опитаних вважають судові процеси об'єктивними. А однозначно необ'єктивними суди різних видів назвали від 7 до 10 відсотків опитаних.

Щодо кваліфікації, то респонденти найвище оцінили професіоналізм суддів у господарських судах (56 відсотків дали позитивну оцінку). Значно менший відсоток позитивних оцінок кваліфікації суддів адміністративних (36) та загальних судів (19 відсотків).