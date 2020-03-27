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Бізнес-клімат в Україні та інших країнах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бізнес-клімат".
Бізнес-клімат - умови для ведення бізнесу в конкретній країні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Відповідні відомства України та Туреччини отримали доручення розпочати технічні консультації щодо відновлення переговорного процесу з метою створення зони вільної торгівлі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Здешевлення нафти та зниження курсу євро до долара покращують очікування німецького малого та середнього бізнесу на наступний рік. Однак економісти попереджають про можливу зміну настроїв, зокрема, через російську кризу.