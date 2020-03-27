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Бізнес-клімат

Бізнес-клімат в Україні та інших країнах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бізнес-клімат".

Бізнес-клімат - умови для ведення бізнесу в конкретній країні. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український бізнес-омбудсмен: Пільги для всіх поспіль - це нонсенс

Український бізнес-омбудсмен: Пільги для всіх поспіль - це нонсенс 27.03.2020

Український бізнес-обмудсмен Марчін Свєнчіцький закликає владу замість масштабних пільг для бізнесу адресно допомогти тим, хто втратив доходи через коронавірусний карантин. Про бізнес в умовах пандемії - в інтерв´ю DW.
Вінницька область лідирує у рейтингу доступності бізнесу

Вінницька область лідирує у рейтингу доступності бізнесу 11.10.2018

Вінницька область очолила рейтинг "Regional Doing Business 2018" за легкістю ведення підприємницької діяльності. Також інвестиційний клімат покращився для бізнесу ще в кількох регіонах.
Чому СБУ зацікавилася німецькими пестицидами?

Чому СБУ зацікавилася німецькими пестицидами? 06.11.2017

Діяльність української "доньки" великої німецької компанії DVA Agro Gmbh понад рік заблокована. Підприємці закидають СБУ перешкоджання роботі, справу розглядає бізнес-омбудсмен.

Україна та Туреччина відновлять переговори щодо зони вільної торгівлі

Україна та Туреччина відновлять переговори щодо зони вільної торгівлі 15.02.2016

Відповідні відомства України та Туреччини отримали доручення розпочати технічні консультації щодо відновлення переговорного процесу з метою створення зони вільної торгівлі, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Низькі ціни на нафту позитивно впливають на ділові настрої в Німеччині

Низькі ціни на нафту позитивно впливають на ділові настрої в Німеччині 25.03.2015

Зниження цін на нафту та курсу євро мають позитивний вплив на бізнес-клімат у Німеччині. Уже п’ятий місяць поспіль індекс ділових настроїв, що його складає мюнхенський інститут Ifo, зростає.
KfW: малий та середній бізнес Німеччини з більшим оптимізмом дивиться у 2015 рік

KfW: малий та середній бізнес Німеччини з більшим оптимізмом дивиться у 2015 рік 23.12.2014

Здешевлення нафти та зниження курсу євро до долара покращують очікування німецького малого та середнього бізнесу на наступний рік. Однак економісти попереджають про можливу зміну настроїв, зокрема, через російську кризу.
Падіння цін на нафту підвищило діловий оптимізм у Німеччині

Падіння цін на нафту підвищило діловий оптимізм у Німеччині 18.12.2014

Зниження цін на нафту та курсу євро мають позитивний вплив на бізнес-клімат у Німеччині. Рушійною силою для оптимізму є орієнтовані на експорт підприємства виробничого сектору.
ЄБРР заснував фонд для підтримки інвестиційного клімату в Україні

ЄБРР заснував фонд для підтримки інвестиційного клімату в Україні 03.11.2014

Метою новоствореного фонду є сприяння розвитку української економіки. Загальна сума внесків, до якого долучилась низка західних країн, становитиме 11 мільйонів євро.
Інвестиційна привабливість України та Росії суттєво знизилась

Інвестиційна привабливість України та Росії суттєво знизилась 07.05.2014

Бізнес-клімат в Україні та Росії різко погіршився у поівнянні з показниками початку 2014 року. Відповідні дані опитування австрійських компаній оприлюднив Австрійський контрольний банк.
Українські агробарони: діти поганого бізнес-клімату

Українські агробарони: діти поганого бізнес-клімату 03.10.2013

Україна поступово повертає собі статус "житниці Європи". Обсяги експорту в аграрному секторі вже вищі, ніж у металургії. Але виграють від цього буму насамперед не прості фермери, а новітні агробарони.
Бізнес-клімат в Україні - стабільно несприятливий

Бізнес-клімат в Україні - стабільно несприятливий 22.12.2012

Індекс інвестиційної привабливості в Україні найнижчий за останні чотири роки. Такими є результати дослідження Європейської Бізнес Асоціації. Найбільше скарг на фіскальний тиск.
Економічний прогноз 2013: ситуація в Єврозоні покращується

Економічний прогноз 2013: ситуація в Єврозоні покращується 19.12.2012

Новий рік під знаком старої кризи: позитивні очікування для Німеччини, стабільний рейтинг конкурентоздатності Греції та ризик рецесії для світової економіки.

Бізнес-клімат у Східній Європі дещо погіршився 01.11.2007