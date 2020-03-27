Бізнес-клімат в Україні та інших країнах. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бізнес-клімат".

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