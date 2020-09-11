Меркель очолила рейтинг довіри жителів розвинених країн

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) користується найбільшою довірою у жителів 13 країн. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, опубліковані у вівторок, 15 вересня.

Під час аналізу середнього значення вибірки дослідники дійшли висновку, що 76 відсотків респондентів довіряють рішенням Меркель у міжнародних питаннях. При цьому лише 19 відсотків заявили, що подібної довіри до Меркель не відчувають.

Найменше довіри - до Трампа

Слідом за канцлеркою ФРН розташувалися президент Франції Емманюель Макрон (64 і 32 відсотки відповідно) та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (48 і 46 відсотків відповідно). Далі йде президент Росії Володимир Путін - про довіру до нього сказали лише 23 відсотки опитаних, а 73 відсотки респондентів висловилися скептично. Найгірший показник довіри має американський лідер Дональд Трамп. Йому вірять тільки 16 відсотків, а не довіряють - 83. У рейтингу були присутні шість світових лідерів - перед Трампом розташувався лідер Китаю Сі Цзіньпін (19 та 78 відсотків відповідно).

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Опитування провели у наступних розвинених країнах - Канаді, Австралії, Японії, Південній Кореї, а також державах Європи (Великобританії, Швеції, Франції, Данії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Італії).

Дослідження проводилося в період з 10 червня по 3 серпня, в ньому взяли участь 13 273 респонденти.