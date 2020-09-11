 Меркель очолила рейтинг довіри жителів розвинених країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Меркель очолила рейтинг довіри жителів розвинених країн

Про довіру канцлерці ФРН у міжнародних питаннях заявили 76 відсотків респондентів. Найгірші позиції в дослідженні американського Pew Research Center має Дональд Трамп. Навіть Путін отримав більше підтримки.

Анґела Меркель

Канцлерка ФРГ Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) користується найбільшою довірою у жителів 13 країн. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Pew Research Center, опубліковані у вівторок, 15 вересня.

Під час аналізу середнього значення вибірки дослідники дійшли висновку, що 76 відсотків респондентів довіряють рішенням Меркель у міжнародних питаннях. При цьому лише 19 відсотків заявили, що подібної довіри до Меркель не відчувають.

Найменше довіри - до Трампа

Слідом за канцлеркою ФРН розташувалися президент Франції Емманюель Макрон (64 і 32 відсотки відповідно) та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (48 і 46 відсотків відповідно). Далі йде президент Росії Володимир Путін - про довіру до нього сказали лише 23 відсотки опитаних, а 73 відсотки респондентів висловилися скептично. Найгірший показник довіри має американський лідер Дональд Трамп. Йому вірять тільки 16 відсотків, а не довіряють - 83. У рейтингу були присутні шість світових лідерів - перед Трампом розташувався лідер Китаю Сі Цзіньпін (19 та 78 відсотків відповідно).

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Опитування провели у наступних розвинених країнах - Канаді, Австралії, Японії, Південній Кореї, а також державах Європи (Великобританії, Швеції, Франції, Данії, Бельгії, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Італії).

Дослідження проводилося в період з 10 червня по 3 серпня, в ньому взяли участь 13 273 респонденти.

  • Перша присяга федеральної канцлерки Анґели Меркель, 22 листопада 2005 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Початок ери Меркель

    Доба Меркель почалася 2005 року. "Хочу служити Німеччині", - зачитала вона текст присяги, заступаючи на посаду федеральної канцлерки 22 листопада 2005 року. Вона стала не тільки першою канцлеркою ФРН, а й першою главою уряду зі Східної Німеччини - федеральних земель, які раніше були територією комуністичної Німецької демократичної республіки (НДР).

  • Меркель та Далай-лама

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Меркель та гість із Тибету

    Початок канцлерської кар'єри Меркель був позначений стриманістю характеру та радше президентським стилем керівництва. З першою кризовою ситуацією вона зіштовхнулася вже на другому році правління: її зустріч з Далай-ламою викликала невдоволення в Пекіні й помітно затьмарила німецько-китайські відносини.

  • Меркель, Путін і лабрадор Коні у Сочі

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Хто боїться собаку Путіна?

    Кажуть, що Меркель завжди раціональна та зберігає спокій. А ось Володимир Путін, очевидно, хотів випробувати канцлерку на міцність, приймаючи її 2007 року у своїй резиденції в Сочі. Російському президентові вдалося знайти слабке місце Меркель: вона боїться собак. Попри це Путін дозволив лабрадорці Коні безперешкодно обнюхати канцлерку.

  • Меркель на саміті у Парижі, 2008 рік

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Порятунок від кризи

    Зазвичай Меркель залишається холоднокровною, що часто стає в пригоді у кризових ситуаціях, як-от під час краху фінансових ринків 2008 року, що завдав удару й по німецькій економіці. Канцлерка взяла активну участь у порятунку євро та позиціонувала себе як кризову менеджерку. Німеччина вийшла з кризи практично неушкодженою, на відміну від решти європейців - особливо греків, італійців та іспанців.

  • Анґела Меркель та Ґідо Вестервелле

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    На другий термін - у новій коаліції

    Попри те, що ХДС/ХСС отримують на виборах 27 вересня 2009 року другий найгірший результат у своїй історії, Анґела Меркель тріумфує. Після великої коаліції із Соціал-демократичною партією Німеччини вона тепер може сформувати уряд разом з бажаним партнером - Вільною демократичною партією, яку тоді очолював нині покійний Ґідо Вестервелле.

  • Меркель відвідує Windpark Baltic 1

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Геть атомну енергетику

    Анґела Меркель, яка має освіту фізика, не змогла передбачити атомної катастрофи у такій високотехнологічній країні, як Японія. Під впливом аварії на АЕС у Фукусімі у 2011 році переконана прихильниця атомної енергетики блискавично перетворилася на її супротивницю. Попри те, що саме перед цим термін експлуатації німецьких реакторів подовжили, вирок канцлерки був невблаганний: геть від атому!

  • Коаліційні переговори ХДС/ХСС з СДПН у Берліні, 23 жовтня 2013 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Уже втретє у крісло канцлера - в коаліції з соціал-демократами

    За підсумками виборів до Бундестагу 2013 року ВДП вперше з 1949 року не змогла подужати п'ятивідсотковий бар'єр. ХДС/ХСС сформував на правах старшого партнера урядову коаліцію із соціал-демократами. Посада канцлерки знову перейшла до Меркель.

  • Анґела Меркель та смартфон, який прослуховували

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Криза дружби

    Пікантна справа. Як виявилося, німецьких політиків прослуховує найкращий друг - США. Агентство національної безпеки США дісталось і телефону канцлерки. Утім, у підслуханих телефонних розмовах від Меркель не почули жодних одкровень. Однак для неї це була дуже небезпечна внутрішньо- та зовнішньополітична ситуація. Реакція Меркель: "Прослуховування серед друзів неприпустиме!"

  • Анґела Меркель на грецькому плакаті

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Ворожий образ у Греції

    Анґела Меркель має багато прихильників в усьому світі, але тільки не в Греції. Ніде їй не доводилося наражатися на таку ворожість, як 2014 року в Афінах - у розпал грецької фінансової та боргової кризи. На вулицях з'явилися образливі плакати, але канцлерка ФРН була незламна: заощаджувати, урізати, реформувати - саме так звучали її вимоги до уряду в Афінах.

  • Меркаль та Ґаук та фіналі Чемпіонату світу з футболу 2014 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Дати волю емоціям

    Спостерігаючи за фіналом Чемпіонату світу з футболу 2014 року в Ріо-де-Жанейро, зазвичай скупа на жести та міміку Меркель відкинула всі протокольні обмеження. Вона - як і німецька національна збірна, яка зрештою перемогла - в зеніті популярності.

  • Біженець з фото Меркель

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Ми впораємося, чи не так?!

    Право на притулок не може бути обмежене, заявила канцлерка 2015 року - саме тоді, коли сотні тисяч сирійців, іракців, а також вихідців з Балкан прибували до Німеччини. Оптимістичне кредо Меркель "Ми впораємося!" наразилось у країні на скептичне "Чи впораємося ми?". Саме тодішня політика Меркель щодо біженців призвела до електоральних втрат на виборах 2017 року.

  • Анґела Меркель на саміті G20

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Загроза тероризму на тлі масової міграції з близькосхідних країн

    13 листопада 2015 року. Теракти в Парижі. Надзвичайний стан у Франції. Меркель запевняє сусідів у всебічній підтримці. Страх перед тероризмом з боку ісламістів зростає. І це тоді, коли Німеччина й надалі приймає величезну кількість біженців переважно з близькосхідних країн. 2015 рік був для Меркель украй непростим.

  • Меркель та Трамп під час зустрічі G20 у Гамбурзі

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    2016-й рік: Дональд Трамп - президент США

    У листопаді 2016 року Америка обрала Дональда Трампа своїм президентом. Трамп як під час передвиборної кампанії, так і після свого обрання на пост глави держави різко критикував Німеччину. Рознос Трампа викликав, зокрема, значний дисбаланс у двосторонній торгівлі зі США на користь ФРН. Це стало справжнім випробуванням для Меркель. Попри це Меркель проводить з Трампом переговори.

  • Меркель вітають з результатом виборів 2017 року

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Гіркий смак меду

    На виборах до Бундестагу 2017 року ХДС і ХСС разом здобули близько 33 відсотків голосів. Цього було досить для того, щоб її партія на правах старшого партнера розпочала переговори щодо формування нового уряду, який би знову очолила Меркель. Але результат засвідчив і значні електоральні втрати ХДС - не в останню чергу через політику Меркель щодо біженців.

  • Поразка попри перемогу

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Поразка попри перемогу

    Християнсько-демократичний союз на чолі з Анґелою Меркель та його партія-сестра - Християнсько-соціальний союз у Баварії - як і до цього, формують найбільшу фракцію в Бундестазі після виборів-2017. Однак їхній результат після виборів виявився гіршим за попередній, а консультації з двома потенційними коаліційними партнерами - Зеленими та ліберальною ВДП - провалилися через вихід з них останніх.

  • Праві популісти АдН виступають проти Меркель

    13 років Анґели Меркель на чолі німецького уряду

    Новий виклик - праві популісти

    Результатом голосування 2017 року стало й перше з часу заснування ФРН проходження до Бундестагу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Лідер списку правопопулістів, які взяли третє місце, Александер Ґауланд пообіцяв чинити сильний тиск на канцлерку. "Ми будемо переслідувати пані Меркель", - запевнив політик після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу.

    Автор: Дмитро Губенко, Валерій Сааков, Фолькер Ваґенер


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