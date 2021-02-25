 Кравчук: Потрібно стати членом ЄС і НАТО, щоб остаточно відірватися від РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Кравчук: Потрібно стати членом ЄС і НАТО, щоб остаточно відірватися від РФ

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна повинна стати членом ЄС і НАТО, щоб остаточно відірватися від Росії.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук (фото з архіву)

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що Україні потрібен вступ до Європейського Союзу та НАТО для остаточного відриву від Росії.

"Якщо пригадаєте основний документ, ухвалений ще Єльциним, то одним із перших пунктів зазначалося, що Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії. Це ще за Єльцина. Ця теза не скасовувалася", - сказав Кравчук в інтерв'ю Deutsche Welle.

За його словами, такі тези лунали з Росії "хвилями, то більшими, то меншими". "Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально - членом НАТО, реально одержати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не завершуються Україною", - зазначив Кравчук.

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Кравчук про роботу ТКГ

Леонід Кравчук визнав, що за роки існування мінський перемовний майданчик не дав реальних наслідків. "Причина - це війна. Ми не змогли досягти серйозних кроків до миру", - пояснив він.

Між тим, за його словами, представники України в ТКГ "ставлять так питання, щоб мінський перемовний процес був доповнений більш жорсткими, більш системними, більш активними діями". "Наприклад, ми хочемо вести перемовини. Та сторона хоче, і ми хочемо - ведемо перемовини. Якщо вони не хочуть вести перемовини, а стріляють і вбивають, ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати, як нас вбивають, і називати це провокаціями. Це не провокації. Це реальні воєнні дії, які призводять до загибелі наших людей", - вважає Кравчук.

На питання про те, чи не суперечить це принципам дотримання режиму тиші та місії ТКГ, він відповів : "Може, і суперечить, але не ми порушуємо тишу. Ми стріляємо у відповідь, а не починаємо стріляти. А якщо вони стріляють і порушують тишу, а ми не порушуємо, це зовсім не означає, що тиша є. Тиша є тоді, коли її дотримуються дві сторони, а не одна".

Нагадаємо, 15 лютого Кравчук виступив в ефірі програми "Время покажет" російського "Першого" телеканалу, а також вступив у дискусію з ватажком самопроголошеної "ДНР" Денисом Пушиліним. Загалом Кравчук був в ефірі близько десяти хвилин, і його розмова з Пушиліним стосувалася доктрини "Російський Донбас".

На прохання DW прокоментувати ці свої дії Кравчук відповів, що дотримується позиції, "що головне - не те, з ким ти говориш, а те, що ти говориш".

Дивитись відео 19:32

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