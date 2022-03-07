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Жан-Ів Ле Дріан - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Ів Ле Дріан".
Жан-Ів Ле Дріан є з 17 травня 2017-го року міністром закордонних справ Франції в уряді при президенті Еммануелі Макроні. В попередньому уряді при президенті Франсуа Олланда Ле Дріан обіймав посаду міністра оборони. Жан-Ів Ле Дріан - родом з Британі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання на Донбасі потрібно провести саміт "нормандської четвірки", бо для наступного кроку вперед потрібне рішення, яке можна досягнути за столом з президентом Росії.