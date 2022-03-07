Жан-Ів Ле Дріан - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Ів Ле Дріан".

Жан-Ів Ле Дріан є з 17 травня 2017-го року міністром закордонних справ Франції в уряді при президенті Еммануелі Макроні. В попередньому уряді при президенті Франсуа Олланда Ле Дріан обіймав посаду міністра оборони. Жан-Ів Ле Дріан - родом з Британі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.