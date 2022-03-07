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Жан-Ів Ле Дріан

Жан-Ів Ле Дріан - французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Ів Ле Дріан".

Жан-Ів Ле Дріан є з 17 травня 2017-го року міністром закордонних справ Франції в уряді при президенті Еммануелі Макроні. В попередньому уряді при президенті Франсуа Олланда Ле Дріан обіймав посаду міністра оборони. Жан-Ів Ле Дріан - родом з Британі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців

З України до Польщі в'їхало більше мільйона біженців 07.03.2022

Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.
Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну

Глава МЗС Німеччини Бербок звинуватила Путіна у брехні через Україну 23.02.2022

Німецька міністерка закордонних справ Анналена Бербок заявила, що Путін розтоптав мінські угоди щодо Донбасу. Водночас вона висловилась за продовження діалогу з Москвою задля деескалації кризи.
Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі

Франція звинуватила ПВК Вагнера у розграбуванні Малі 30.01.2022

Росія "озброює" бойовиків ПВК Вагнера, які "грабують" Малі, заявив глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан.
Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну 7-8 лютого

Глави МЗС Німеччини та Франції відвідають Україну 7-8 лютого 29.01.2022

Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Франції Жан-Ів Ле Дріан продовжать дипломатичні спроби знизити напруження в українсько-російських відносинах.
Глави МЗС Німеччини та Франції спільно відвідають лінію розмежування на Донбасі

Глави МЗС Німеччини та Франції спільно відвідають лінію розмежування на Донбасі 15.01.2022

Анналена Бербок та Жан-Ів Ле Дріан мають намір найближчим часом вирушити зі спільним візитом до України. Планується, що поїздка очільників МЗС Німеччини та Франції на Донбас відбудеться не пізніше лютого.
Росія добиває нормандський формат публікацією дипломатичної переписки - Кулеба

Росія добиває "нормандський формат" публікацією дипломатичної переписки - Кулеба 18.11.2021

Глава МЗС України вважає, що Росія своїми діями, зокрема оприлюдненням конфіденційного дипломатичного листування, добиває "нормандський формат" і підриває залишки довіри до себе.
ФРН та Франція попередили РФ про серйозні наслідки ескалації в Україні

ФРН та Франція попередили РФ про "серйозні наслідки" ескалації в Україні 16.11.2021

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції попередили Росію про серйозні наслідки потенційного вторгнення до України. Водночас вони закликали до стриманості й Київ.
Франція застерегла Росію від нової агресії проти України

Франція застерегла Росію від нової агресії проти України 13.11.2021

Від подальших зазіхань на територіальну цілісність України застерегли Росію міністри закордонних справ та оборони Франції.

Скандал з підводними човнами: Париж сумнівається у міцності союзу з НАТО

Скандал з підводними човнами: Париж сумнівається у міцності союзу з НАТО 19.09.2021

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про кризу у відносинах з Вашингтоном на тлі передачі США Канберрі технологій з будівництва атомних підводних човнів.
Макрон має намір до кінця року відвідати Україну - МЗС Франції

Макрон має намір до кінця року відвідати Україну - МЗС Франції 24.08.2021

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан сподівається, що президент Еммануель Макрон приїде в Україну до кінця 2021 року.
Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками

Захід хоче більше часу на евакуацію з Кабула, таліби погрожують наслідками 23.08.2021

Німеччина і Франція занепокоєні запланованим виведенням американських військ з Афганістана 31 серпня і кажуть, що не встигають вивезти всіх охочих. Таліби ж погрожують "наслідками" в разі подальшої евакуації.
Посли ФРН і Франції пояснили в МЗС України ідею саміту з Росією

Посли ФРН і Франції пояснили в МЗС України ідею саміту з Росією 25.06.2021

Посли ФРН та Франції пообіцяли заздалегідь обговорювати з Києвом такі питання, як саміт з РФ, повідомили в МЗС України
Маас та Ле Дріан обговорили з Лавровим врегулювання на Донбасі

Маас та Ле Дріан обговорили з Лавровим врегулювання на Донбасі 07.06.2021

У центрі телефонної розмови міністрів закордонних справ трьох держав перебував конфлікт на Сході України.
США, ФРН та Франція вимагають від РФ припинити провокації проти України

США, ФРН та Франція вимагають від РФ припинити провокації проти України 09.04.2021

Вашингтон, Берлін та Париж вимагають від Москви припинити односторонні провокації щодо України та пояснити посилення військової присутності.
Франція назвала російську вакцину Спутник V знаряддям пропаганди

Франція назвала російську вакцину "Спутник V" знаряддям пропаганди 26.03.2021

Росія і Китай використовують свої антикоронавірусні вакцини як інструмент впливу, заявив очільник МЗС Франції Ле Дріан. Москва категорично відкинула звинувачення Парижа.
Кулеба: Для прогресу на Донбасі потрібен саміт нормандської четвірки

Кулеба: Для прогресу на Донбасі потрібен саміт "нормандської четвірки" 26.02.2021

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що для врегулювання на Донбасі потрібно провести саміт "нормандської четвірки", бо для наступного кроку вперед потрібне рішення, яке можна досягнути за столом з президентом Росії.
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