 Маас та Ле Дріан обговорили з Лавровим врегулювання на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2021

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Новини

Маас та Ле Дріан обговорили з Лавровим врегулювання на Донбасі

У центрі телефонної розмови міністрів закордонних справ трьох держав перебував конфлікт на Сході України.

Військовий ЗСУ на позиціях на Сході України

Військовий ЗСУ на позиціях на Сході України

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан провели у понеділок, 7 червня, телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомив речник німецького зовнішньополітичного відомства, у центрі розмови перебував конфлікт на Сході України. "Міністр закордонних справ Маас та його французький колега Ле Дріан підкреслили подальші зусилля Німеччини та Франції у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція. - Ред.) задля досягнення більшого та суттєвішого прогресу в розв'язанні конфлікту", - зазначив речник німецького МЗС.

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Міністри обговорили реалізацію мінських домовленостей та рішень Паризького саміту "нормандської четвірки", що відбувся у грудні 2019 року.  У цьому контексті Росія теж повинна зробити внесок у вирішення конфлікту, наголосили Маас та Ле Дріан.

Німецький та французький міністри зазначили, що перша річниця домовленості про додаткові заходи зі стабілізації режиму припинення вогню,  яка буде 22 липня, може слугувати певною контрольною позначкою, аби знову підтвердити дотримання перемир'я.

З огляду на нещодавні переміщення російських військових підрозділів та навчання глави МЗС Німеччини та Франції вказали на вимоги щодо прозорості на основі Віденського документа.

Ще однією темою розмови міністрів стала напруженість між Вірменією та Азербайджаном.

МЗС РФ: Ревізувати мінські угоди - недопустимо

Згідно з повідомленням пресслужби МЗС РФ, під час розмови було наголошено на безальтернативності мінських угод і необхідності виконання всіма сторонами своїх зобов'язань. "Лавров акцентував на неприйнятності спроб Києва ревізувати "Комплекс заходів", так само як і рішення "нормандського саміту" в грудні 2019 року в Парижі, звернув увагу на відсутність реакції з боку західних колег на заяви з Києва, що суперечать чинним домовленостям", - стверджують у російському МЗС. 

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Не забракло у розмові й традиційної для Лаврова критики та звинувачень на адресу Києва в проведенні антиросійського курсу всередині країни. Як стверджує російське МЗС, Лавров під час розмови зі своїми німецьким та французьким колегами "особливо підкреслив неприпустимість дискримінаційних заходів щодо російськомовного населення в Україні, курсу київської влади на насильницьку українізацію національних меншин, придушення політичних опонентів і ЗМІ, потурання неонацистам".

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